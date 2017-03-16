Что такое технический перевод?

В техническом мире главным языком является английский. Однако, если Вы не знаете английского языка – это не означает, что Вы не можете войти в мир техники. Различного рода инструкции и документации могут быть переведены на русский (или наоборот, с русского на английский) профессионалами за весьма доступную цену.

Естественно, глупо полагать, что качественный перевод технических текстов, которые изобилуют узкими терминами, можно при помощи Google Translator. Технический переводчик располагает собственными базами терминов (у каждого переводчика они свои).

Высокая скорость перевода без потери качества

Практически любую современную инструкцию для техники (вне зависимости от её фактического назначения) отличает объём. Она может быть распечатана на десятках листов.

При этом заказчику необходимо получить текст, который он может прочитать или далее направить в работу, максимально быстро. В этом случае на помощь техническому переводчику приходит программное обеспечение и компьютер.

Автоматизированный перевод не считается машинным. Речь идёт о том, что программа будет переводить конкретные сочетания слов в соответствии с базой терминов, которая будет в данный момент подгружена в софте.

Благодаря означенному подходу, скорость перевода возрастает в несколько раз. При этом качество перевода ничуть не страдает. Наблюдается яркая зависимость – чем шире база терминов, тем быстрее идёт сам процесс перевода.

Поиск профессионала для технического перевода

Дело в том, что каждый потенциальный заказчик хочет по максимуму сэкономить. Именно по этой причине сегодня рассматриваются не только профессиональные бюро переводов, но и фрилансеры, которые готовы выполнить ту же работу, но за цену, которая в три раза меньше.

Между тем, в случае выбора этого пути, необходимо принять и его правила. При работе с фрилансером практически не существует никаких гарантий:

он может взять деньги и исчезнуть;

может опоздать со сроками;

может предоставить перевод отвратительного качества и т.д.

Вне зависимости от того, с бюро Вы собираетесь сотрудничать или с фрилансером, в любом случае ищите профессионала. Выявить его не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Профессионал обязательно располагает собственным веб-сайтом, а также группой в социальной сети, где расположены примеры его выполненных работ. Кроме того, в группе всегда можно связаться с заказчиками, которые уже имели опыт сотрудничества с конкретным человеком.

Также следует помнить, что высокая цена не всегда является гарантом высокого качетсва перевода.

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Профессионал делится опытом технического перевода с начинающими переводчиками. Лекция будет весьма полезна и для потенциальных заказчиков: