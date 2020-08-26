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Вкладыши ПВХ для емкостей хранения жидкостей — что это такое и сфера применения

26 августа 2020

Увеличение срока безаварийной эксплуатации ёмкостей для хранения различных химически активных жидкостей обеспечивается с помощью установки специальных вкладышей, изготовленных из поливинилхлорида.

Наличие такого вкладыша полностью прекращает взаимодействие залитой жидкости со стенками резервуара и не приводит к его дальнейшему разрушению. Подробнее ознакомиться с характеристиками таких ПВХ вкладышей можно на сайте компании https://flexsoltank.com/inserts.

Виды вкладышей и способ монтажа

Современные вкладыши для ёмкостей хранения жидкостей разделяют по следующим признакам:

  • материалу изготовления;
  • полезному объёму;
  • способу установки;
  • стоимости;
  • производителю.

В качестве материала используются различные полимеры (в основном ПВХ). Вкладыши обеспечивают хранение жидкостей от нескольких десятков до нескольких сотен тонн.

По способу установки они подразделяются на вкладыши для ёмкостей открытого типа и резервуаров закрытого типа. Во втором случае применяют вкладыши, изготовленные из многослойных композитов или пенополиуретанов.

В закрытые резервуары вкладыши устанавливаются в следующей последовательности:

  • производят очистку внутренней поверхности всей ёмкости;
  • опускают вкладыш (он транспортируется в рулоне);
  • разворачивают на дне резервуара с последующей фиксацией по всему периметру дна;
  • поднимают края вкладыша до полного разворачивания;
  • закрепляют края к горловине ёмкости.

Область применения

Полимерные вкладыши применяются в резервуарах большого объёма для хранения следующих жидкостей:

  • нефти;
  • продуктов нефтепереработки (бензина, солярки, топочного мазута и.д.);
  • химически активных жидкостей, таких как кислоты, щёлочи, хлор;
  • минеральных удобрений в жидком виде;
  • продукции пищевой промышленности;
  • питьевой и технической воды.

ПВХ вкладыши применяются в следующих отраслях:

  • пищевой и перерабатывающей промышленности;
  • сельском хозяйстве;
  • на нефтебазах, хранилищах топлива;
  • в химической промышленности.

Важными преимуществами применения вкладышей из ПВХ являются:

  • высокая скорость монтажа;
  • универсальность применения;
  • хорошая пожаробезопасность;
  • полная герметичность, что позволяет избежать потерь при хранении;
  • невысокая стоимость;
  • длительный срок эксплуатации;
  • невысокая стоимость, что обеспечивает отличную рентабельность.

Высокая скорость монтажа и простота конструкции позволяет в большинстве случаев полностью избавиться от капитального ремонта давно эксплуатируемых ёмкостей.



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