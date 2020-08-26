Увеличение срока безаварийной эксплуатации ёмкостей для хранения различных химически активных жидкостей обеспечивается с помощью установки специальных вкладышей, изготовленных из поливинилхлорида.

Наличие такого вкладыша полностью прекращает взаимодействие залитой жидкости со стенками резервуара и не приводит к его дальнейшему разрушению. Подробнее ознакомиться с характеристиками таких ПВХ вкладышей можно на сайте компании https://flexsoltank.com/inserts.

Виды вкладышей и способ монтажа

Современные вкладыши для ёмкостей хранения жидкостей разделяют по следующим признакам:

материалу изготовления;

полезному объёму;

способу установки;

стоимости;

производителю.

В качестве материала используются различные полимеры (в основном ПВХ). Вкладыши обеспечивают хранение жидкостей от нескольких десятков до нескольких сотен тонн.

По способу установки они подразделяются на вкладыши для ёмкостей открытого типа и резервуаров закрытого типа. Во втором случае применяют вкладыши, изготовленные из многослойных композитов или пенополиуретанов.

В закрытые резервуары вкладыши устанавливаются в следующей последовательности:

производят очистку внутренней поверхности всей ёмкости;

опускают вкладыш (он транспортируется в рулоне);

разворачивают на дне резервуара с последующей фиксацией по всему периметру дна;

поднимают края вкладыша до полного разворачивания;

закрепляют края к горловине ёмкости.

Область применения

Полимерные вкладыши применяются в резервуарах большого объёма для хранения следующих жидкостей:

нефти;

продуктов нефтепереработки (бензина, солярки, топочного мазута и.д.);

химически активных жидкостей, таких как кислоты, щёлочи, хлор;

минеральных удобрений в жидком виде;

продукции пищевой промышленности;

питьевой и технической воды.

ПВХ вкладыши применяются в следующих отраслях:

пищевой и перерабатывающей промышленности;

сельском хозяйстве;

на нефтебазах, хранилищах топлива;

в химической промышленности.

Важными преимуществами применения вкладышей из ПВХ являются:

высокая скорость монтажа;

универсальность применения;

хорошая пожаробезопасность;

полная герметичность, что позволяет избежать потерь при хранении;

невысокая стоимость;

длительный срок эксплуатации;

невысокая стоимость, что обеспечивает отличную рентабельность.

Высокая скорость монтажа и простота конструкции позволяет в большинстве случаев полностью избавиться от капитального ремонта давно эксплуатируемых ёмкостей.