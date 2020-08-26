Увеличение срока безаварийной эксплуатации ёмкостей для хранения различных химически активных жидкостей обеспечивается с помощью установки специальных вкладышей, изготовленных из поливинилхлорида.
Наличие такого вкладыша полностью прекращает взаимодействие залитой жидкости со стенками резервуара и не приводит к его дальнейшему разрушению. Подробнее ознакомиться с характеристиками таких ПВХ вкладышей можно на сайте компании https://flexsoltank.com/inserts.
Виды вкладышей и способ монтажа
Современные вкладыши для ёмкостей хранения жидкостей разделяют по следующим признакам:
- материалу изготовления;
- полезному объёму;
- способу установки;
- стоимости;
- производителю.
В качестве материала используются различные полимеры (в основном ПВХ). Вкладыши обеспечивают хранение жидкостей от нескольких десятков до нескольких сотен тонн.
По способу установки они подразделяются на вкладыши для ёмкостей открытого типа и резервуаров закрытого типа. Во втором случае применяют вкладыши, изготовленные из многослойных композитов или пенополиуретанов.
В закрытые резервуары вкладыши устанавливаются в следующей последовательности:
- производят очистку внутренней поверхности всей ёмкости;
- опускают вкладыш (он транспортируется в рулоне);
- разворачивают на дне резервуара с последующей фиксацией по всему периметру дна;
- поднимают края вкладыша до полного разворачивания;
- закрепляют края к горловине ёмкости.
Область применения
Полимерные вкладыши применяются в резервуарах большого объёма для хранения следующих жидкостей:
- нефти;
- продуктов нефтепереработки (бензина, солярки, топочного мазута и.д.);
- химически активных жидкостей, таких как кислоты, щёлочи, хлор;
- минеральных удобрений в жидком виде;
- продукции пищевой промышленности;
- питьевой и технической воды.
ПВХ вкладыши применяются в следующих отраслях:
- пищевой и перерабатывающей промышленности;
- сельском хозяйстве;
- на нефтебазах, хранилищах топлива;
- в химической промышленности.
Важными преимуществами применения вкладышей из ПВХ являются:
- высокая скорость монтажа;
- универсальность применения;
- хорошая пожаробезопасность;
- полная герметичность, что позволяет избежать потерь при хранении;
- невысокая стоимость;
- длительный срок эксплуатации;
- невысокая стоимость, что обеспечивает отличную рентабельность.
Высокая скорость монтажа и простота конструкции позволяет в большинстве случаев полностью избавиться от капитального ремонта давно эксплуатируемых ёмкостей.