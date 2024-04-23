В настоящее время существует множество профессий и деятельности, связанных с модельным бизнесом. Есть такое направление, как промо модель. Рассмотрим что это такое, основные особенности и требования.

Особенности работы промо моделей и преимущества

Промо модели — это девушки и юноши, которые на базе модельного агентства выполняют определенные задачи.

Промо подразумевает участие в рекламных презентациях. На данных мероприятиях промо модели должны присутствовать в определенной форме и оповещать посетителей о рекламных акциях. Также в их обязанности могут входить раздача листовок и ознакомление посетителей о рекламных предложениях и презентациях товара. Помимо этого обычно требуется позирование и участие в фотосессиях с места события.

Главное преимущество данной деятельности — это свободный график и возможность совмещать данную деятельность с основным местом работы или учебой.

Как правило, для данной деятельности заключается разовый договор, в котором прописываются все нюансы и подробности обязанностей.

Обязанности промо моделей и необходимые качества

Самое главное в этой деятельности — рекламирование и информирование посетителей о том, что предлагается на том или ином мероприятии.

Активно участвовать в позировании, фотографиях с участниками, чувствовать себя уверенно и раскрепощенно. Чтобы быть востребованным в этом вопросе, необходимо понимать основные критерии для этой деятельности, к которым относятся:

Самое основное — это внешность. Модель должна обладать привлекательной внешностью, определенными параметрами — рост, вес и размер одежды.

Стрессоустойчивость необходима для того, чтобы в непредвиденных ситуациях вести себя спокойно и даже хладнокровно. Потому что работа в больших скоплениях людей подразумевает непредвиденные развития событий.

Коммуникабельность и общительность тоже важный критерий. Помимо привлекательной внешности, модели должны быть достаточно легки в общении, потому что участие в промо акциях подразумевает продажи.

Уверенность в себе — ещё один важный критерий. Ведь помимо внешних данных важно умение позировать и делать снимки с посетителями. А это подразумевает наличие здоровой самооценки и уверенности.

У разных заказчиков требования могут отличаться, но данный перечень считается базовым.

Приведенными выше качествами должна обладать любая модель, которая планирует модельную карьеру.

Промо модели — востребованная деятельность, потому что рекламных презентаций и мероприятий очень много по различным направлениям и сферам.

Самое главное — на договорной основе прописывать все нюансы и детали.