Обзор услуг доставки оборудования из Китая в Россию от компании China-West

Китай давно не ассоциируется с каким-то контрафактом, некачественной продукцией. Сейчас там производят свою продукцию ведущие мировые бренды из-за дешевой рабочей силы и других преимуществ. Это касается не только одежды и других товаров, но и, например, техники, электроники, серьезного оборудования.

Поэтому из Китая можно заказывать с доставкой как продукцию местных брендов, так и известных мировых, штаб-квартиры и головные офисы которых могут находиться в совершенно другом месте.

Доставку оборудования из Китая многие доверяют компании China-West. Она надежная, с хорошей репутацией, давно работает в этой сфере, дает гарантии качества и заключает официальный договор на предоставление услуг.

О компании China-West

Название компании сразу приоткрывает завесу тайны, подсказывая, какое основное направление доставки.

Это транспортировка из Китая различного оборудования в любых количествах. Клиентами компании China-

West могут стать обычные люди, индивидуальные предприниматели и компании – представители малого и среднего бизнеса, крупные предприятия.

У кого-то это единичный заказ на доставку какого-то оборудования в одном экземпляре. У других – это партия, либо регулярные доставки различного оборудования, например, для последующей перепродажи.

На официальном сайте компании можно найти подробную информацию о предоставляемых услугах. Если есть какие-то вопросы, их всегда можно задать менеджеру.

Он на связи по номеру 8 800 707 35 34, готов выслушать и предоставить клиенту развернутую консультацию, ответить на все возникающие вопросы, если таковые возникли.

Услуги

С China-West доставка оборудования из Китая доступна в следующих форматах:

Автомобильные перевозки

Железнодорожные перевозки.

В некоторых случаях это может быть смешанный вариант, когда часть пути груз преодолевает, например, по железной дороге, а остальную часть – на грузовом автомобиле.

Все зависит от сроков доставки, объемов и веса груза, конкретного места, куда это требуется доставить. Это позволит предварительно рассчитать стоимость, сроки.

Если они устраивают клиента, заключается договор с предварительным обсуждением и согласованием всех деталей. Компания несет материальную ответственность за груз в процессе транспортировки, что дает дополнительные гарантии и уверенность для клиента, что ничего не потеряется и не сломается в пути.