Какие есть виды грузоперевозок

Условно грузоперевозки можно разделить на 5 больших категорий. Каждый вид обладает своими отличительными особенностями, которые следует учитывать в случае необходимости транспортировки какого-либо груза.

Основные виды грузоперевозок

Если возникла необходимость переправить крупногабаритный или мелкогабаритный груз в большом количестве, рекомендуется обратить внимание на водные грузоперевозки.

Использование водного транспорта обладает множеством преимуществ:

Невысокая стоимость;

Нет ограничения по весу и габаритам;

Не нужно прокладывать маршрут;

Нет зависимости от погодных условий.

Несмотря на преимущества, есть некоторые недостатки: медленная скорость доставки, зависимость от сезона.

Железнодорожные грузоперевозки.

Преимуществ очень много:

Высокая безопасность груза;

Невысокая стоимость;

Нет ограничения по весу.

Недостаток — сложная подготовка документов.

Авиационные грузоперевозки, где основное преимущество — высокая скорость. Но оно далеко не единственное:

Надежность доставки;

Проверка груза производится только два раза;

Подходит для транспортировки ценных грузов.

Недостатки тоже имеются: зависимость от погодных условий, высокая стоимость.

Самый простой вид грузоперевозок — автомобильные.

Преимущества очевидны:

Относительно высокая скорость транспортировки;

Минимальный пакет документов;

Прямая доставка.

Но здесь существуют ограничения по габаритам и весу транспортируемого груза.

Смешанные грузоперевозки

Это сложный, но довольно удобный вид грузоперевозок. Особенность процесса заключается в том, что по маршруту груз доставляется несколькими видами транспорта.

Например, сначала на автомобиле, потом транспортируется по железнодорожным путям или грузится в самолет.

Преимуществ у смешанных грузоперевозок много:

Транспортировкой занимается одна компания, поэтому не нужно заключать множество договоров и отслеживать груз на этапах;

Высокая скорость доставки;

Возможность доставлять грузы в отдаленные районы;

Относительная экономия времени и денежных средств.

Но в этом случае придется позаботиться о надежности упаковки, поскольку груз будут перемещать из одного транспорта в другой несколько раз за весь маршрут. В случае некачественной упаковки возможны повреждения.

Выбор того или иного вида грузоперевозки зависит от типа транспортируемого груза, его веса и габаритов, удаленности получателя, необходимой скорости доставки.