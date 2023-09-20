Какие есть виды грузоперевозок

Условно грузоперевозки можно разделить на 5 больших категорий. Каждый вид обладает своими отличительными особенностями, которые следует учитывать в случае необходимости транспортировки какого-либо груза.
Основные виды грузоперевозок
Если возникла необходимость переправить крупногабаритный или мелкогабаритный груз в большом количестве, рекомендуется обратить внимание на водные грузоперевозки.
Использование водного транспорта обладает множеством преимуществ:
- Невысокая стоимость;
- Нет ограничения по весу и габаритам;
- Не нужно прокладывать маршрут;
- Нет зависимости от погодных условий.
Несмотря на преимущества, есть некоторые недостатки: медленная скорость доставки, зависимость от сезона.
Железнодорожные грузоперевозки.
Преимуществ очень много:
- Высокая безопасность груза;
- Невысокая стоимость;
- Нет ограничения по весу.
Недостаток — сложная подготовка документов.
Авиационные грузоперевозки, где основное преимущество — высокая скорость. Но оно далеко не единственное:
- Надежность доставки;
- Проверка груза производится только два раза;
- Подходит для транспортировки ценных грузов.
Недостатки тоже имеются: зависимость от погодных условий, высокая стоимость.
Самый простой вид грузоперевозок — автомобильные.
Преимущества очевидны:
- Относительно высокая скорость транспортировки;
- Минимальный пакет документов;
- Прямая доставка.
Но здесь существуют ограничения по габаритам и весу транспортируемого груза.
Смешанные грузоперевозки
Это сложный, но довольно удобный вид грузоперевозок. Особенность процесса заключается в том, что по маршруту груз доставляется несколькими видами транспорта.
Например, сначала на автомобиле, потом транспортируется по железнодорожным путям или грузится в самолет.
Преимуществ у смешанных грузоперевозок много:
- Транспортировкой занимается одна компания, поэтому не нужно заключать множество договоров и отслеживать груз на этапах;
- Высокая скорость доставки;
- Возможность доставлять грузы в отдаленные районы;
- Относительная экономия времени и денежных средств.
Но в этом случае придется позаботиться о надежности упаковки, поскольку груз будут перемещать из одного транспорта в другой несколько раз за весь маршрут. В случае некачественной упаковки возможны повреждения.
Выбор того или иного вида грузоперевозки зависит от типа транспортируемого груза, его веса и габаритов, удаленности получателя, необходимой скорости доставки.