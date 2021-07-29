Мы живем в эпоху, когда высокие технологии стремительно развиваются, активно внедряются во все сферы жизни. При этом все это направлено на то, чтобы упростить большую часть процессов, жизнь самого человека. Взять, к примеру, контент. Раньше преобладал текстовый. Сейчас же удобнее работать с видео, чтобы максимально быстро доносить до зрителя, аудитории идеи, мысли, новости и не только.

Неудивительно, что видеоблогеры и стримеры стремительно набирают популярность. В данной сфере уже очень жесткая конкуренция. Поэтому одним телефоном, даже, если камера хорошая, не обойтись. Нужно качественное оборудование, в числе которых и вещательные серверы. «Вещательный сервер V-Cinema» семейства Telebreeze для этих целей идеально подходит.

Что это такое

Программа для автоматизации видео вещания «Вещательный сервер V-Cinema» семейства Telebreeze представляет собой профессиональную систему, позволяющую автоматизировать процесс вещания.

Кроме того, она дает большие возможности для предварительной подготовки, а также адаптации контента перед тем, как начать трансляцию. Система может похвастаться следующими возможностями:

Редактирование, управление программного расписания

Размещение файлов, которые могут быть разных форматов, которые будут следовать друг за другом в программной сетке

Графическое оформление эфира: наложение фирменного логотипа, баннеров, бегущей текстовой строки и так далее.

Возможность изменения вещания в любой момент, если это требуется

Автозагрузка расписания и многое другое.

Необязательно быть федеральным каналом, чтобы иметь возможность управлять своим эфиром, делать трансляцию качественной и интересной. Данная система позволяет, независимо от того, что именно это за канал и где транслируется, существенно расширить возможности и управление.

Кому может потребоваться такой сервер

Использовать такую систему, с учетом того, что ее цена доступная, могут самые разные каналы, которые работают как на стандартном телевидении, вещают по спутнику или только в интернете.

Каждый сможет подобрать для себя подходящий набор опций, которые позволят существенно упростить процесс управления программной сеткой, минимизируют время на форматирование разных типов видео, повысят качество вещания, так как не будет никаких сбоев.

Узнать подробнее о системе можно на официальном сайте разработчика, где есть описание, ответы на вопросы, примеры использования и так далее.

Если нужна консультация, есть вопросы, их всегда можно задать по телефонам, указанным в разделе Контакты.