Особенности перевозки катушек с кабелем

Транспортировка кабелей осуществляется в виде бухты, которые намотаны на специализированные приспособления. Они подразумевают собой огромные катушки, перевозка которых предполагает определённые сложности. Транспортировка катушек с кабелем нуждается в соблюдении конкретных норм, поскольку они обеспечат безопасность водителю и другим участникам дорожного движения, а также сохранность груза.

Чтобы узнать, какими особенностями обладает перевозка катушек с кабелем, необходимо ознакомиться с этой статьёй.

Какие нормы надо соблюдать

Барабаны для обмотки характеризуются объёмностью и тяжестью, а с кабелем их масса увеличивается.

Поэтому существует регламент транспортировки катушек с кабелем. В данном документе закреплены требования, которые затрагивают все этапы изготовления эксплуатации данного приспособления. К основным нормам, которые необходимо соблюдать, можно отнести:

Необходимость использовать наземные или воздушные транспортные средства для перевозки;

Если же речь идёт о машине, то оговаривается допустимая дистанция;

Скорость передвижения на авто ограничено до 40 км/ч;

При комбинированном способе перевозки допускается только две перегрузки бухт;

Транспортировка катушек выполняется в вертикальном положении, чтобы избежать деформаций, предотвратить неблагоприятных ситуаций и упростить процесс разгрузки.

Стоит отметить, что можно выгружать бухты исключительно при использовании специальной техники.

Категорически запрещается выгружать их вручную. К тому же, нельзя перевозить катушки при слишком низких и высоких температурах, а также при интенсивном дожде.

Как правильно обращаться

В первую очередь, запрещается укладывать катушку на "щеку", поскольку в таком положении она может получить повреждения, а провода — прийти в непригодность.

Для достижения эффективной стойкости катушка фиксируется в креплении, которое имеет полуприцеп с так называемой коил-ванной.

Ещё недопустимо перемещать её по салону при движении в машине. Это может испортить кабель и пошатнуть устойчивость транспортного средства.

А тяжёлая катушка может и вовсе стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

Погрузка выполняется максимально осторожно без касания к кабелю. Можно выполнять манипуляции и с барабаном.

Для этого нужно пропустить трос через соответствующее отверстие. Воздействовать катушку сбоку не рекомендуется, поскольку можно её деформировать.

Разгрузка также реализовывается аккуратно с применением специализированных устройств.