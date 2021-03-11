Телефонные опросы клиентов — как проводятся и какие задачи решают
каждую секунду в мире рождаются миллионы отличных идей

Телефонные опросы клиентов — как проводятся и какие задачи решают

11 марта 2021

Телефонный опрос проводится сотрудником контакт-центра при помощи мобильного телефона. Подобная форма опросов считается достаточно быстрой и часто используемой. Подготовкой вопросов занимаются маркетологи или аналитики.

Для составления качественного опроса с многоступенчатой последовательностью вопросов, необходимы специальные навыки и опыт. Чаще всего, какой-либо вопрос может изменяться, в зависимости от ответа на предыдущий вопрос. Проведение телефонных опросов в Самаре на выгодных условиях предлагает компания “Мнение 360”.

Подобные опросы считаются самыми качественными и эффективными. Оператор, после проведения опроса, заносит соответствующие данные в анкету. Впоследствии, информация группируется по различным демографическим и социальным признакам, а специалисты проводят анализ, который позволяет составить верную стратегию продвижения продукции.

image

Виды опросов

  • Роботизированный опрос используют чаще всего для информации об акциях, скидках, вебинарах и прочее. Опрос имеет довольно низкую стоимость, но практика показывает, что клиентам не нравиться общение с роботом.
  • Полу-роботизированный опрос с контролем представляет собой общение с оператором в ходе которого, сотрудник считывает вопросы с экрана. Такой способ позволяет оператору не обрабатывать информацию в ходе опроса, так как заполнением анкеты и изучением информации занимается робот.
  • Живой опрос проводиться только оператором с имеющимся у него опросным листом. Оператор имеет право добавлять различные фразы, наводящие вопросы для оживления разговора. Данный вид опросов используется при общении с постоянными и новыми клиентами.

Какие задачи решаются с помощью опросов

gniyyiwz 

  • Отзывы. Для того чтобы понять, нравиться ли продукция потребителям, необходимо получить отзывы. К сожалению, клиенты иногда замалчивают эту информацию или отписываются стандартными фразами. Проведение опроса позволяет выйти из этой ситуации и получить реальные и бесплатные отзывы от клиентов.
  • Понимание потребностей клиентов. Общаясь с клиентами, можно выяснить их потребности и ожидания от продукта. Это позволит спланировать разработку новых продуктов и понять дальнейшую стратегию развития бизнеса.
  • Повышение лояльности к бренду.
  • Позитивное общение с клиентами позволяет улучшить их отношение к компании. Вследствие чего, постоянные клиенты предпочитают только данный продукт и не обращают внимания на конкурентов.



Еще больше интересного на Propr.Me



Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...
  • taliy: Krasaw4iki poputnogo vetra i tihoy volnu vam pervoOtkruvateljm3000im Magelanam tak skazatь
  • гось: Можно изготовить брезент ПЭТ – БрЭзент.
  • Su: Фотодженикаой пользуюсь давно, есть смысл.
  • Анна: Отличная статья, очень интересная! Мы в типографии https://spektrpress.by/ печатаем этикетки для любого вида...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика