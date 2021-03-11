Телефонный опрос проводится сотрудником контакт-центра при помощи мобильного телефона. Подобная форма опросов считается достаточно быстрой и часто используемой. Подготовкой вопросов занимаются маркетологи или аналитики.

Для составления качественного опроса с многоступенчатой последовательностью вопросов, необходимы специальные навыки и опыт. Чаще всего, какой-либо вопрос может изменяться, в зависимости от ответа на предыдущий вопрос. Проведение телефонных опросов в Самаре на выгодных условиях предлагает компания “Мнение 360”.

Подобные опросы считаются самыми качественными и эффективными. Оператор, после проведения опроса, заносит соответствующие данные в анкету. Впоследствии, информация группируется по различным демографическим и социальным признакам, а специалисты проводят анализ, который позволяет составить верную стратегию продвижения продукции.

Виды опросов

Роботизированный опрос используют чаще всего для информации об акциях, скидках, вебинарах и прочее. Опрос имеет довольно низкую стоимость, но практика показывает, что клиентам не нравиться общение с роботом.

Полу-роботизированный опрос с контролем представляет собой общение с оператором в ходе которого, сотрудник считывает вопросы с экрана. Такой способ позволяет оператору не обрабатывать информацию в ходе опроса, так как заполнением анкеты и изучением информации занимается робот.

Живой опрос проводиться только оператором с имеющимся у него опросным листом. Оператор имеет право добавлять различные фразы, наводящие вопросы для оживления разговора. Данный вид опросов используется при общении с постоянными и новыми клиентами.

Какие задачи решаются с помощью опросов