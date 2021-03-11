Телефонный опрос проводится сотрудником контакт-центра при помощи мобильного телефона. Подобная форма опросов считается достаточно быстрой и часто используемой. Подготовкой вопросов занимаются маркетологи или аналитики.
Для составления качественного опроса с многоступенчатой последовательностью вопросов, необходимы специальные навыки и опыт. Чаще всего, какой-либо вопрос может изменяться, в зависимости от ответа на предыдущий вопрос. Проведение телефонных опросов в Самаре на выгодных условиях предлагает компания “Мнение 360”.
Подобные опросы считаются самыми качественными и эффективными. Оператор, после проведения опроса, заносит соответствующие данные в анкету. Впоследствии, информация группируется по различным демографическим и социальным признакам, а специалисты проводят анализ, который позволяет составить верную стратегию продвижения продукции.
Виды опросов
- Роботизированный опрос используют чаще всего для информации об акциях, скидках, вебинарах и прочее. Опрос имеет довольно низкую стоимость, но практика показывает, что клиентам не нравиться общение с роботом.
- Полу-роботизированный опрос с контролем представляет собой общение с оператором в ходе которого, сотрудник считывает вопросы с экрана. Такой способ позволяет оператору не обрабатывать информацию в ходе опроса, так как заполнением анкеты и изучением информации занимается робот.
- Живой опрос проводиться только оператором с имеющимся у него опросным листом. Оператор имеет право добавлять различные фразы, наводящие вопросы для оживления разговора. Данный вид опросов используется при общении с постоянными и новыми клиентами.
Какие задачи решаются с помощью опросов
- Отзывы. Для того чтобы понять, нравиться ли продукция потребителям, необходимо получить отзывы. К сожалению, клиенты иногда замалчивают эту информацию или отписываются стандартными фразами. Проведение опроса позволяет выйти из этой ситуации и получить реальные и бесплатные отзывы от клиентов.
- Понимание потребностей клиентов. Общаясь с клиентами, можно выяснить их потребности и ожидания от продукта. Это позволит спланировать разработку новых продуктов и понять дальнейшую стратегию развития бизнеса.
- Повышение лояльности к бренду.
- Позитивное общение с клиентами позволяет улучшить их отношение к компании. Вследствие чего, постоянные клиенты предпочитают только данный продукт и не обращают внимания на конкурентов.