Особенности подписки PS Plus Extra на 12 месяцев

Подписка PS Plus Extra на год обеспечит незабываемый игровой опыт для всех любителей PlayStation. Это возможность погрузиться в захватывающий мир онлайн-игр, получить полный доступ к интересному контенту, особым предложениям и бонусам. Геймеры смогут:

наслаждаться уникальными многопользовательскими режимами;

соревноваться с игроками со всего мира;

создавать свои команды для совместных турниров.

Благодаря годовой подписке игроки получают возможность играть онлайн без каких-либо ограничений.

Подробно об этом читайте здесь https://psplus.online/playstation-plus/ps-plus-extra/ps-plus-extra-12-mesyatsev-turtsiya/.

Преимущества

Годовая подписка на PlayStation дает геймерам ряд преимуществ:

Бесплатные тайтлы каждый месяц. С «ПС Плюс Экстра» вы будете получать доступ к набору бесплатных игр каждый месяц. Можно сэкономить значительные суммы, не покупая продуктов по отдельности.

Онлайн-мультиплеер. Благодаря подписке вы сможете наслаждаться игрой с друзьями, выбрав режим онлайн-мультиплеера. Можно погрузиться в захватывающий игровой мир, созданный для совместных приключений.

Скидки на покупку. У многих геймеров желание приобрести новинки ограничено финансовыми возможностями. «ПС Плюс Экстра» предоставляет скидки на покупку, что помимо ощутимой экономии, позволяет вовремя узнавать обо всех новинках.

Приоритетные доступы. Подписчики получают преимущество – приоритетный доступ к бета-тестированию новинок. Оцените их перед официальным выпуском. Это позволит изучить особенности новинки и принять решение о покупке.

Перенос сохранений. С проблемами сохранения прогресса сталкиваются многие игроки. Подписка сроком двенадцать месяцев позволяет легко перемещать сохранения между разными консолями.

Облачное хранилище. Сохраняйте свои файлы, данные в облачном хранилище, чтобы быть уверенными в их сохранности. При повреждении или утере консоли игровые данные всегда будут доступны.

Специальное оформление. С «ПС Плюс Экстра» вы получите доступ к эксклюзивному дизайну интерфейса, темами и динамическим обоям. Оформите креативно свою консоль, чтобы она отличалась от других.

Контент для PS. Получайте полезный контент каждый месяц. Эксклюзивные внутриигровые предметы, скины и многое другое доступно геймерам.

PS Plus Extra 12 месяцев, купить которую можно через популярный онлайн-магазин, обеспечит эксклюзивные скидки на покупку дополнительного контента через PlayStation Store.

Откройте для себя ассортимент новинок, исследуйте новые миры и полностью погрузитесь в игровую атмосферу.

Если покупать «ПС Плюс Экстра» в специализированном интернет-магазине, можно получить гарантию функциональности всех приобретенных услуг, а также помощь на всех этапах активации.