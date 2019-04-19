Основные виды ремонтно-строительных работ

С самого начала необходимо установить «водораздел». Ремонтно-строительные работы существенно отличаются от строительно-монтажных работ. По большей части разница касается следующих аспектов:

проектирование

производственная часть

ценообразование (составление сметной документации).

Комплексно ремонтно-строительные работы можно разделить на две категории: капитальный и текущий ремонт. Означенные ремонтные мероприятия нацелены на сохранение объекта в технически исправном эксплуатационном состоянии. Речь идёт не только об отделке и перекрытиях, но и о коммуникационных сетях.

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Капитальный ремонт: что сюда входит?

Если говорить о нормативных документах, то капитальный ремонт подразумевает реконструкцию, восстановление и замену повреждённых частей зданий. Вполне может осуществляться работа с целыми конструкциями.

Наиболее частой причиной проведения капитального ремонта считается естественный износ несущих частей объекта. Хотя, капитальный ремонт также проводится в зданиях и сооружениях после аварийных ситуаций (пожары, наводнения, землетрясения, взрывы природного газа и т.д.).

С лёгкостью в капитальный ремонт можно включить: ремонт наружных/внутренних коммуникационных сетей, электроснабжения, озеленение прилегающих территорий, восстановление подъездных путей и т.д.

Капитальный ремонт может быть комплексным и выборочным.

Предупредительный ремонт: действие на опережение

По большому счету, капитальные ремонтные работы начинаются в том случае, когда разрушения уже возникли, износ уже наступил. Предупредительный же ремонт нацелен на удлинение сроков эксплуатации здания.

Иными словами, при предупредительных ремонтных работах применяется комплекс мероприятий, который позволяет отсрочить проведение капитального ремонта. Ошибочно полагать, что предупредительный ремонт в отличие от капитального обходится в разы дешевле.

Цель предупредительного ремонта является сокращение износа по максимуму, устранение мелких повреждений, а также технических недочётов.

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В видео перечислены все виды ремонтно-строительных работ: