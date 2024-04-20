Какие бывают виды металлической мебели

Применение металла для изготовления мебели позволяет создавать надёжные и стильные не только одиночные изделия, но и целые комплекты.
Такая мебель обладает высокой прочностью и практичностью. Она применяется ка для индивидуального пользования так и в различных организациях. Обладая широким перечнем элементов, конструктивных особенностей и цветовых решения она может быть использована для любых стилей оформления интерьера. Выбрать металлическую мебель можно в интернет-магазине https://dvk-shop.ru.
Виды и основные характеристики
Металлическая мебель классифицируется по следующим основным характеристикам:
- Материалу, из которого она изготовлена. Для производства металлической мебели (в зависимости от функционального назначения) применяют чёрный листовой прокат или нержавеющую сталь.
- Функциональному назначения – для домашних условий, офисов, торговых организаций, организации выставок, спортивных и культурно развлекательных центров, на пищевых и перерабатывающих предприятиях и т.д.
- Назначению: столы, шкафы, тумбочки, подставки, пеналы и т.д.
- Геометрическим размерам и ассе одного элемента мебели.
- Типу применяемой фурнитуры.
- Стоимости.
- Компании производителя.
Достоинства металлической мебели
Проведенные испытания и опыт эксплуатации мебели, изготовленной из металла позволил выявить целый ряд достоинств и преимуществ по сравнению с мебелью из других материалов.
К таким достоинствам относятся:
- Большой выбор конструкций и внутренних элементов. Такая мебель изготавливается в различных стилях и цветовых решениях.
- Каждый элемент металлической мебели обладает завидной прочностью и долговечностью. При правильном уходе и аккуратной эксплуатации они могут служить достаточно долго.
- Благодаря прочности применяемого металла мебель достаточно устойчива к механическим воздействиям.
- Использование нержавеющего металла и нанесение антикоррозийного покрытия препятствует образованию ржавчины, что позволяет применять её в помещениях с повышенной влажностью и неотапливаемых комнатах. Практически все элементы металлической мебели обладают универсальностью и многофункциональностью.
- Широкое разнообразие изделий и форм позволяет формировать удобные и практичные комплекты.
- Металлическая мебель достаточно проста в сборке и последующем уходе. Поверхность такой мебели достаточно легко чистится с применением обычных средств бытовой химии.
- Вся мебель из металла обладает хорошей экологичностью. Применение современных материалов позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду к минимуму.