Какие бывают виды металлической мебели

Применение металла для изготовления мебели позволяет создавать надёжные и стильные не только одиночные изделия, но и целые комплекты.

Такая мебель обладает высокой прочностью и практичностью. Она применяется ка для индивидуального пользования так и в различных организациях. Обладая широким перечнем элементов, конструктивных особенностей и цветовых решения она может быть использована для любых стилей оформления интерьера. Выбрать металлическую мебель можно в интернет-магазине https://dvk-shop.ru.

Виды и основные характеристики

Металлическая мебель классифицируется по следующим основным характеристикам:

Материалу, из которого она изготовлена. Для производства металлической мебели (в зависимости от функционального назначения) применяют чёрный листовой прокат или нержавеющую сталь.

Функциональному назначения – для домашних условий, офисов, торговых организаций, организации выставок, спортивных и культурно развлекательных центров, на пищевых и перерабатывающих предприятиях и т.д.

Назначению: столы, шкафы, тумбочки, подставки, пеналы и т.д.

Геометрическим размерам и ассе одного элемента мебели.

Типу применяемой фурнитуры.

Стоимости.

Компании производителя.

Достоинства металлической мебели

Проведенные испытания и опыт эксплуатации мебели, изготовленной из металла позволил выявить целый ряд достоинств и преимуществ по сравнению с мебелью из других материалов.

К таким достоинствам относятся: