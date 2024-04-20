Какие бывают виды металлической мебели
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Какие бывают виды металлической мебели

20 апреля 2024

Применение металла для изготовления мебели позволяет создавать надёжные и стильные не только одиночные изделия, но и целые комплекты.

Такая мебель обладает высокой прочностью и практичностью. Она применяется ка для индивидуального пользования так и в различных организациях. Обладая широким перечнем элементов, конструктивных особенностей и цветовых решения она может быть использована для любых стилей оформления интерьера. Выбрать металлическую мебель можно в интернет-магазине https://dvk-shop.ru.

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Виды и основные характеристики

Металлическая мебель классифицируется по следующим основным характеристикам:

  • Материалу, из которого она изготовлена. Для производства металлической мебели (в зависимости от функционального назначения) применяют чёрный листовой прокат или нержавеющую сталь.
  • Функциональному назначения – для домашних условий, офисов, торговых организаций, организации выставок, спортивных и культурно развлекательных центров, на пищевых и перерабатывающих предприятиях и т.д.
  • Назначению: столы, шкафы, тумбочки, подставки, пеналы и т.д.
  • Геометрическим размерам и ассе одного элемента мебели.
  • Типу применяемой фурнитуры.
  • Стоимости.
  • Компании производителя.

Достоинства металлической мебели

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Проведенные испытания и опыт эксплуатации мебели, изготовленной из металла позволил выявить целый ряд достоинств и преимуществ по сравнению с мебелью из других материалов.

К таким достоинствам относятся:

  • Большой выбор конструкций и внутренних элементов. Такая мебель изготавливается в различных стилях и цветовых решениях.
  • Каждый элемент металлической мебели обладает завидной прочностью и долговечностью. При правильном уходе и аккуратной эксплуатации они могут служить достаточно долго.
  • Благодаря прочности применяемого металла мебель достаточно устойчива к механическим воздействиям.
  • Использование нержавеющего металла и нанесение антикоррозийного покрытия препятствует образованию ржавчины, что позволяет применять её в помещениях с повышенной влажностью и неотапливаемых комнатах. Практически все элементы металлической мебели обладают универсальностью и многофункциональностью.
  • Широкое разнообразие изделий и форм позволяет формировать удобные и практичные комплекты.
  • Металлическая мебель достаточно проста в сборке и последующем уходе. Поверхность такой мебели достаточно легко чистится с применением обычных средств бытовой химии.
  • Вся мебель из металла обладает хорошей экологичностью. Применение современных материалов позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду к минимуму.



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