Кариоптерис: описание, зимостойкость и размножение

Кариоптерис своими ярко — синими цветками сразу бросается в глаза. Он источает приятный аромат, привлекающий пчел и шмелей.

Насекомые также любят посещать цветок Caryopteris.

Кариоптерис (Caryopteris), или как его еще называют – синяя борода — популярное и неприхотливое в уходе декоративное растение для сада. Мы покажем, как их правильно сажать и представляем самые красивые сорта. Также есть советы по успешной перезимовке.

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Кариоптерис: сроки цветения, свойства и происхождение

Кариоптерис ( Caryopteris x clandonensis ) — вид растений рода Кариоптерис ( Caryopteris ) из Китая. Род принадлежит к семейству губоцветных ( Lamiaceae ) и включает семь различных видов. Скрещивание двух видов дало затем и гибрид Caryopteris x clandonensis, ставший очень популярным в наших широтах как декоративное растение для сада.

С июля по сентябрь цветок бороды цветет и сияет ярко-синим цветом. Листопадный полукустарник вырастает до метра в высоту и ширину, зимой сбрасывает серо-зеленую листву, а затем часто снова вымерзает. Однако Кариоптерис многолетник, всегда дает всходы весной и снова цветет летом. Ароматный запах исходит от зеленых листьев.

Дружелюбно ли растение для пчел? Кариоптерис не только красив на вид, но и радует пчел и шмелей. Насекомые используют цветочный нектар в качестве источника пищи в конце лета и служат опылителями для него.

Цветы Кариоптериса прекрасно смотрятся в саду.

Самые красивые сорта

Из семи видов, встречающихся в Азии, в нашей стране актуален только гибрид Caryopteris x clandonensis. Он был выведен из Caryopteris incana и Caryopteris mongholica. В свою очередь, были созданы разные разновидности Кариоптериса, некоторые из которых мы представляем здесь:

Разновидность Heavenly Blue может быть синего или фиолетового цвета.

Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue' : Кариоптерис 'Heavenly Blue' образует особенно много побегов и, следовательно, также много цветов, которые светятся темно-синим или пурпурным цветом.

: Кариоптерис 'Heavenly Blue' образует особенно много побегов и, следовательно, также много цветов, которые светятся темно-синим или пурпурным цветом. Caryopteris x clandonensis 'Kew Blue' : этот сорт, с другой стороны, не очень энергично растет и, помимо голубых цветов, наиболее примечателен своей серо-зеленой листвой.

: этот сорт, с другой стороны, не очень энергично растет и, помимо голубых цветов, наиболее примечателен своей серо-зеленой листвой. Caryopteris x clandonensis 'Grand Bleu' : при высоте более 100 см Bluebeard 'Grand Bleu' может вырасти относительно большим и впечатляет нас очень темно-синими цветами и темно-зеленой листвой.

: при высоте более 100 см Bluebeard 'Grand Bleu' может вырасти относительно большим и впечатляет нас очень темно-синими цветами и темно-зеленой листвой. Caryopteris x clandonensis 'Dark Knight' : Bluebeard 'Dark Knight' производит цветы темно-синего цвета и вырастает до 100 см в высоту.

: Bluebeard 'Dark Knight' производит цветы темно-синего цвета и вырастает до 100 см в высоту. Caryopteris x clandonensis 'Blue Balloon' : Цветки Bluebeard 'Blue Balloon' образуют сферические гроздья, а сам куст также становится сферическим и компактным.

: Цветки Bluebeard 'Blue Balloon' образуют сферические гроздья, а сам куст также становится сферическим и компактным. Caryopteris x clandonensis 'Blue Sparrow': Bluebeard 'Blue Sparrow' имеет темно-синие цветы и вырастает примерно до 70 см в высоту. Листья блестящие.

Вы также можете посадить Кариоптерис в горшок.

Посадка: место и порядок действий

Место для Кариоптериса должно быть защищенным, желательно солнечным и сухим или свежим. Некоторое увлажнение почвы полезно, но переувлажнение переносится гораздо хуже, чем засуха. Особенно зимой, на тяжелых и влажных почвах, потому что это проблемы для Кариоптериса.

Почва должна быть перегнойной, рыхлой и слегка кислой или щелочной, потому что у Кариоптериса нет проблем с известью. При посадке цветка следует соблюдать дистанцию не менее 50 см от других растений. Лучшее время для посадки – весна, чтобы цветок успел хорошо укорениться.

Однако посадку можно проводить и осенью. Выкопайте яму примерно в два раза больше корневого кома. Если почва очень тяжелая, ее можно смешать с небольшим количеством песка для повышения водопроницаемости. В зависимости от почвы сада, также смешайте немного компоста и положите цветок бороды на грядку.

Цветок также можно посадить в горшок. В этом случае важно добавить дренажный слой, чтобы предотвратить заболачивание.

Но какая почва нужна в горшке?

В качестве субстрата подходит качественный грунт, который долгое время остается структурно стабильным. Он обеспечивает цветущие растения необходимыми питательными веществами и может хранить воду без увлажнения.

Он также содержит керамзит, улучшающий водопроницаемость и устойчивость конструкции. Чтобы еще больше увеличить проницаемость, вы также можете добавить больше керамзита.

Растения-компаньоны: что сочетается с цветком?

Есть много растений, которые можно комбинировать с цветком. Особенно хорошо подходят другие кустарники, чтобы ни одно растение не потерялось рядом с другим. Например, розы идеально сочетаются с Кариоптерисами. Лаванда ( Lavandula angustifolia ) также хорошо себя чувствует рядом с цветком. Желтоцветущая лапчатка также гармонирует с цветками и может использоваться в качестве почвопокровного растения на прилегающей территории. Важно, чтобы у партнеров по посадке были такие же требования к месту. То есть они должны предпочитать сухую, хорошо дренированную почву и много солнца.

Пересадка

Если место оказывается неподходящим, цветок пересаживают весной. Так как корни у него очень глубокие, нужно копать глубоко, чтобы зацепились все корни. На новом месте также следует выкопать соответствующую глубокую посадочную яму. После посадки следует продолжить общий уход за растением. Кариоптерисы в горшках пересаживают весной, как только старый горшок полностью укоренится.

Синие цветки Кариоптериса дополняются красными или белыми цветами, например, розами.

Кариоптерис зимостоек?

Пока он посажен в защищенном месте, Кариоптерис зимостоек. Кратковременно переносится температура от – 23 до – 17 °C. В этом случае цветок может примерзнуть к основанию. Однако, поскольку следующей весной он сильно прорастает, это не проблема. Чтобы помочь растению в холодное время года, можно замульчировать почву вокруг него, например, толстым слоем листьев. Самое главное – защитить корни.

Если вы держите цветок в горшке, его следует поставить на деревянный брусок. Затем горшок оборачивают джутом или подобным защитным материалом. Идеальной является зимовка при температуре до 0°С в защищенном месте. Чтобы почва не пересыхала полностью, полив время от времени должен быть умеренным.

Множество мелких отдельных цветков Кариоптериса вместе образуют своего рода сферу.

Размножение

Размножить цветок бордатый можно, но первое цветение придется ждать долго. Помимо размножения семенами, люди в основном используют черенки Кариоптериса.

Для черенкования срежьте молодые побеги длиной 10-15 см от материнского растения в июле/августе. Они должны быть лишь слегка одревесневшими и срезаны острым ножом. Удалите нижние листья и поместите черенки в среду для выращивания с низким.м питательных веществ.

Если побеги уже сильно одревеснели, следует использовать порошок для укоренения. Хорошим местом для прорастания является светлый подоконник без прямых солнечных лучей. Для роста черенков необходима температура от 16 до 18°C. Держите почву влажной и при необходимости пересаживайте саженцы, пока они не станут достаточно большими для клумбы.

Вы можете взять черенки с цветущих материнских растений.

Совет: Чем мягче побеги, тем лучше они укореняются. Вы также можете устроить зимовку материнскому растению в теплице, а затем в марте срезать только что проросшие кочанные черенки.

Кроме того, вы можете собрать спелые плоды Кариоптериса в конце лета или в начале осени и использовать семена для размножения. Затем семена сушат и хранят в течение зимы при комнатной температуре. Посев должен быть в марте или апреле. Семена слегка присыпают землей, а горшок накрывают полиэтиленовым пакетом или стеклом.

Кариоптерис любит солнечное время.

Цветок ядовит?

Кариоптерис не ядовит для человека или домашних животных. Так что вам не придется беспокоиться о собаках, кошках и детях, и вы можете спокойно посадить его в саду.