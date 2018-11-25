Как выбрать сварочную маску правильно?

Не у каждого мастера здоровье целиком и полностью зависит от правильно подобранного оборудования. Однако, сварщики – это особая каста среди рабочих. Профессионалов в этой области весьма немного и сегодня (несмотря на то, что технология шагнула далеко вперёд и варить при помощи инвертора в разы легче, тем при помощи ТСА). Разожжённая дуга очень яркая. Направленный свет от неё в буквальном смысле сжигает сетчатку глаза. Если не использовать маску, слепота неминуема. Каждый сварщик (в особенности новички в профессии) должны понимать, что наличие маски на лице, ещё не гарантирует тотальной защиты для глаз.

Магазин «Бигам» предлагает целый спектр специализированных защитных масок «хамелеон». Безусловно, покупка оборудования на ответственной, крупной, специализированной торговой площадке уже снимает большинство рисков. Тем не менее, перед выбором маски настоятельно рекомендуется ознакомиться с правилами выбора.

На что следует обращать внимание?

Следующие аспекты предельно важны:

наличие сертификата качества;

маска надёжно закрепляется на голове;

маска располагает регулировками световой проницаемости стекла;

маска гарантировано отражает капли жидкого металла;

маска обладает относительно небольшим весом.

Глупо ориентироваться на бренд или цену сварочного шлема. Ведь большинство топовых брендов подделываются в Китае. Когда мастер поймёт, что имеет дело с подделкой, может быть уже слишком поздно.

Поэтому, в отношении какой бы модели не шёл разговор, всегда требуйте предъявить сертификат соответствия. Это гарантирует максимально эффективную защиту для глаз и всего лица.

Комфорт при работе – тоже важная характеристика

Не стоит зацикливаться исключительно на безопасности. Сварщики, как и другие работники в цеху, на объекте осуществляют свою деятельность в течение всего рабочего дня.

Это означает, что маска не должна становиться элементом, приводящим к преждевременной усталости. Для этого она должна быть лёгкой (незаметной на голове). Дополнительным аспектом комфорта во время работы можно считать регулирование проницаемости стекла.

К примеру, сначала мастер осуществляет сварку двух деталей. Затем он должен проверить визуально получившийся шов. Чтобы не поднимать забрало, достаточно повернуть регулировку.

Поляризация при активном излучении происходит автоматически. Иначе говоря, если мастер забудет затемнить стекло, оно «закроется» при начале сварочного процесса самостоятельно.

В видео демонстрируются критерии маски сварщика: