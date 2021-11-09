Какие услуги оказывает бюро переводов? Узнайте о базовом наборе услуг.
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Какие услуги оказывает бюро переводов?

9 ноября 2021

Несмотря на всеобщую глобализацию, языковые барьеры не позволяют человеку чувствовать себя максимально свободным. Причём выражается это в первую очередь не в речевых ограничениях при нахождении в иностранном государстве. Проблемы создают бюрократические нюансы. К примеру, дипломы о завершении высшего учебного заведения Украины котируются во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. Однако, чтобы документ обрёл юридическую силу за пределами страны придётся сделать его апостилирование.

Бюро переводов в Киеве поможет подготовить документы, в том числе для прохождения лечения за рубежом. Подготовка истории болезни и других сопроводительных документов упростит задачу иностранным врачам и максимально ускорит переход к эффективной оздоровительной терапии. Еще в этом агентстве возможен перевод с украинского языка на арабский, иврит, а также можно легализовать документы.

Типичный спектр услуг бюро переводов в Киеве

Типичный спектр услуг бюро переводов

Как правило, клиент бюро переводов может рассчитывать на получение следующих услуг:

  • перевод текстов (в обоих направлениях);
  • специфичный перевод (технический, медицинский и т.д.);
  • апостилирование документов;
  • нострификация;
  • легализация документооборота и т.д.

В случае легализации документов к выполненному переводу привлекается нотариус.

Уровень цен на услуги во многом зависит от репутации бюро переводов. Чем выше опыт и узнаваемость на рынке, тем выше цены (но и выше качество предлагаемых услуг).

Популярной услугой в переводческих бюро является срочный перевод. Ставка на него выше. Однако готовый результат может быть предоставлен в течение нескольких часов.

Почему профессиональный переводчик лучше фрилансера?

Почему профессиональный переводчик лучше фрилансера?

В случае необходимости перевода например цикла статей или комплекса технических инструкций, имеет смысл обратиться к профессионалам. Безусловно, фрилансеры предоставляют более выгодные условия сотрудничества.

Однако при использовании фриланс-услуг, заказчик в прямом смысле играет в лотерею. Исполнить может оказаться ответственным и высоко квалифицированным специалистом в тематике перевода.

Но от противоположной ситуации никто не защитит. Специализированные сервисы позволят вернуть деньги в случае неудовлетворительного взаимодействия. Однако драгоценное время будет потеряно.

Обратим внимание читателя на то, что универсальных переводчиков не существует. Специализация в переводе оттачивается годами, даже с учётом использования современных методик машинного перевода (речь идёт о специальном софте с личными базами данных переводчика, а не о Google Translator).

В видео Ю. Венцковская расскажет о том, как выбрать подрядчика для перевода:



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