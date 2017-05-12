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Какая лучше дорожная подушка для полета на самолете

12 мая 2017

Для многих людей полет на самолете является настоящим стрессом, и поэтому лучше всего подготовиться к этому заранее. Чтобы пребывание на борту далось несколько легче, необходимо обеспечить комфортные условия для себя на это время.

подушка для полета в самолете

Хорошим вариантом для путешествия является такое изделие, как дорожная подушка. Сегодня производители выпускают множество разных видов данного товара.

Для чего используется подушка

Сам процесс путешествия для многих современных людей является утомительным занятием. Главная проблема заключается в отсутствии нормального спального места, позволяющего обеспечить комфортное перемещение.

Неудобные кресла, жесткость основы сидений, небольшое пространство – все это создает настоящий дискомфорт. Чтобы полет на самолете был более комфортным, предварительно стоит приобрести подушку для путешествий.

Основное преимущество изделия заключается в мягкости. Подушка правильно и удобно фиксирует шейные позвонки, что важно во время длительной поездки.
Нередко изделия используются не только при полете, но и для отдыха в аэропорту. К сожалению, довольно часто возникают ситуации с задержкой рейса, что также доставляет неудобства.

В основном, дорожная подушка применяется для следующих целей:

  • изделие отлично снимает напряжение;
  • мягкая основа позволяет предотвратить появление болевых ощущений;
  • подушка снижает утомляемость.

подушка для полета

Во время использования мягкого изделия сохраняется нормальное кровообращение, что важно для хорошего самочувствия человека.

Если вы часто находитесь в командировках, применение подушки предотвратит развитие остеохондроза. К сожалению, это заболевание является довольно распространенным на сегодняшний день.

Критерии выбора

Во время приобретения подушки для полета, нужно обратить внимание на несколько важных особенностей. Сюда относятся:

  • форма изделия;
  • материал основы;
  • наполнитель.

Перед тем как отправиться в магазин, вспомните, в каком положении вы любите спать. Если вы предпочитаете лежать на спине, лучше всего выбирать изделие, напоминающее небольшой рулон.

Тем, кто любит спать на боку, необходимо покупать U-образные варианты. Такие модели можно отнести к универсальным видам.

Особое внимание нужно уделить материалу, из которого изготовлена подушка. Идеальным выбором станет полунатуральный вариант (если у вас нет аллергии на синтетические добавки).



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