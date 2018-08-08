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Какие лампы нужны для выращивания растений дома

8 августа 2018

Растение не может существовать без солнечного света. Однако дома не всегда возможно разместить цветы в горшках так, чтобы им хватало его в нужном количестве. Такая же история происходит в холодное время года и с цветами, горшки с которыми стоят на окне – слишком мал световой день.

Какие лампы нужны для выращивания растений дома

Выйти из положения помогут специальные лампы, приобрести которые можно на сайте https://growpro.com.ua/.

Какой свет нужен

Растения нуждаются в солнечном свете во всем спектре излучения, видимом и невидимом. Каждый из них они используют по-своему.

Ультрафиолет и синий свет – холодный, он необходим для густого и компактного роста. Если его будет недостаточно, то растение идет в рост и становится тонким.
Теплый свет – инфракрасный, красный, оранжевый, помогает буйному цветению.

Выбирая лампу для растений нужно иметь в виду, что сильное тепло растения не любят, хотя нуждаются в энергии, которое оно дает. Поэтому стоит позаботиться об установке вентилятора между источником света и растением.

Кроме того, не следует оставлять освещение на круглые сутки – целесообразно выключать его на 6-8 часов.

Какие лампы нужны для выращивания растений дома

Какие лампы можно и какие нельзя

1. Лампа накаливания категорически запрещена, так как тепла она дает слишком много, а ультрафиолетовое излучение – нет.
2. Лампа накаливания полного спектра. Это изделие достаточно редкое, но существует. Оно больше понравится растениям, но присущие обычной лампе недостатки не позволяют ее использовать для растений.
3. Компактная люминесцентная лампа не подходит ни для человека, ни для растения. Хотя имеется ее разновидность полного спектра. Если выбирать таковую для растений, то понадобится 2 модели большой мощности – с холодной температурой свечения для роста, и с теплым свечением – для цветения.
4. Лампы дневного света (стандартные люминесцентные) излучают достаточное количество ультрафиолета, но в силу излишка синего спектра в период цветения они будут вредить.
5. Люминесцентные лампы полного спектра – отличный вариант, но необходимо уточнить количество света, излучаемого ими в инфракрасном и цветном диапазоне.
6. Специальная светодиодная лампа отлично подходит для растений. Кроме того, она легко монтируется и при необходимости позволяет менять конфигурацию освещения.
7. Металлогалогенные лампы делают растительность гуще.
8. Натриевые лампы высокого давления излучают большое количество красного спектра, поэтому растения под ними цветут гуще.

Два последних варианта необходимо использовать в комплексе, так как они выполняют разные задачи с высокой эффективностью.



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