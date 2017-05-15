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Как делать ссылки на сайт

15 мая 2017

Популярность интернет-сайтов зависит от количества пользователей, которые его посещают. Одним из способов привлечь аудиторию является реклама с помощью ссылочной массы.

как сделать ссылки на сайт

Где покупать ссылки — этот вопрос сегодня не так актуален, так как существует много онлайн платформ, которые предоставляют подобные услуги. При этом важно только правильно выбрать нужный товар и разместить его в необходимом месте.

Некоторые особенности

Ссылка, как основной источник перехода на сайты, используется многими ресурсами в качестве рекламы. Это позволяет немного увеличить рейтинг страницы в поисковиках. До недавнего времени количество ссылочной массы не учитывалось, что приводило к покупке большого ее количества. Это и давало возможность выводить сайты на первые ряды поисковых сервисов.

Сегодня же ранжирование по данному параметру стало намного жестче. Одним из популярных фильтров, отслеживающим эти показатели, является одноименный алгоритм Минусинск от Яндекс. Чтобы удовлетворять его условиям и не привести сайт к блокировке по выдаче, следует покупать такое количество ссылок:

  • Оптимальным значением является — 100 шт.
  • Максимальный порог входа достигает 250 шт, но не больше.

Следует понимать, что превышать данное значение можно, но делают это на свой риск и желание.

как сделать ссылку

Что нужно знать при покупке

Приобретение ссылочной массы довольно простая операция. Но выполняя ее следует учитывать, что нужно отдавать предпочтение некоторым видам ссылок:

  1. Безанкорные. Ссылочная масса этого типа представляет собой ресурсы, которые могут учитывать разные наименования и адреса сайтов.
  2. Уникальные анкорные ссылки. Обратите внимание, что каждая из них должна дополняться оригинальным анкором, который не следует повторять на нескольких страницах. Если количество одинаковых ссылок будет значительным, то поисковики будут считать их спамом.
  3. Вечные ссылки. Этот инструмент является одним из самых эффективных.

Обратите внимание, что покупать огромное количество ссылок не следует сразу, так как существует специальный алгоритм, который учитывает это, снижая рейтинг.

Оптимальным вариантом будет приобретение ссылочной массы согласно специально составленному графику. Чтобы повысить эффективность данного инструмента, желательно доверять продвижение специальным организациям. Они не только купят все необходимое, но и оптимизируют внутреннюю структуру сайта, которая не менее важна для поисковых сервисов.



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