Основные виды конструкций в наружной рекламе

Эффективность наружной рекламы для бизнеса весьма высока. Подобные рекламные конструкции могут использоваться не только для повышения узнаваемости бренда, но и для непосредственного роста продаж (информирование об акциях, распродажах, обновлении ассортимента и т.д.). Различают множество видов конструкций наружной рекламы. Комплексно они разделяются на два типа: стационарные и временные. Последние можно легко перемещать в пространстве.

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Разновидности стационарной наружной рекламы

К данному типу относятся:

плакаты, афиши;

билборды;

вывеска;

стелы;

маркизы;

лайтбоксы.

Плакаты и афиши наклеиваются на поверхность для размещения. То есть, после размещения они не могут быть перемещены в другое место.

Привлекательность билбордов заключается в их высоком размещении. Благодаря этому они заметны не только для пешеходов, но и для водителей автотранспорта (часто располагаются по обеим обочинам от дороги).

Растяжки над проезжей частью менее эффективны, так как в большей степени ориентированы лишь на автомобилистов.

Мобильные рекламные конструкции

Примером таковых являются: промостойки; штендеры; ограждения из баннерного полотна. Штендер – раскладная конструкция, которая располагается непосредственно на тротуаре перед входом в заведение/коммерческий объект.

Наружная реклама должна разрабатываться дизайнерами таким образом, чтобы максимально эффективно привлекать внимание прохожих. Достигается это не только применяемыми цветовыми решениями.

Информация на рекламной конструкции должна быть лаконичной, но предельно понятной.

Креатив – приоритет. Креативные решения в рекламе гарантируют попадание в поле зрения прохожих и водителей. Эффективность рекламы окажется высокой.

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В видео демонстрируются различные виды современных рекламных конструкций: