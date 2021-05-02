Виды световых панелей и лайтбоксов в наружной рекламе

Несмотря на то, что многие сферы жизни и бизнеса уже давно перекочевали в формат онлайн, в том числе и способы продвижения, классическая наружная реклама по-прежнему актуальна, востребована и эффективна.

Одним из популярных видов наружной рекламы являются световые панели и лайтбоксы, которые не только днем, но и в темное время суток за счет наличия подсветки, обращают на себя внимание и прекрасно справляются со своими задачами, продвигая товар, бренд или услугу. Заказать изготовление лайтбоксов в Краснодаре можно в рекламном агентстве red-l.ru.

Что это такое

Это металлический короб со стеклянной передней панелью и подсветкой. Внутри размещается рекламный материал, который в большинстве случаев напечатанный в условиях типографии.

За счет подсветки, даже в темное время суток содержимое рекламного плаката прекрасно видно и читается, обращает на себя внимание пешеходов, автомобилистов и не только.

Это относительно недорогие, но весьма эффективные способы рекламы, которые очень востребованы самыми различными организациями.

Устанавливаться такие конструкции могут как внутри помещений, например, в аэропортах, вокзалах, торговых центрах, так и на улице под открытым небом. Уличные модели более прочные, так как должны выдерживать гораздо больше нагрузок.

Основные виды лайтбоксов и световых панелей

Это не какой-то один стандартный вид такого короба.

Существует несколько видов, которые отличаются конструкцией, размером, местом и способом размещения.

Двусторонние и односторонние. По названию можно догадаться, чем они друг от друга отличаются. Если короб стоит на улице в обособленном месте не у стены, эффективнее, когда он двусторонний. Если он установлен на стене или на крыше здания, обычно короб односторонний.

Внутренние и наружные. Внутренние устанавливаются в помещениях. Обычно они сверхтонкие и выглядят очень эффектно. Наружные более толще, конструкция прочнее, чтобы выдерживать нагрузки.

Подвесные и напольные. Подвесные могут быть установлены на фасаде объекта, либо подвешиваться на специальных кронштейнах. Напольные обычно стоят на специальной ножке, хотя могут быть и без нее.

Вращающиеся и статичные. Есть модели, которые просто стоят на месте. Есть лайтбоксы, которые вращаются, чтобы люди увидели все рекламные материалы.

Где заказать лайтбокс

Обычно, их не покупают в готовом виде, а заказывают изготовление по индивидуальным параметрам. Для этого следует обращаться в компанию, такие услуги предлагающую, предварительно проверив ее репутацию.