Как сделать рекламу в ютубе?

Вряд ли стоит говорить о том, насколько популярным является медиа-ресурс Youtube. Видеохостинг регулярно привлекает миллионы посетителей. В свою очередь это является отличной возможностью для рекламирования собственного бизнеса.

Virium позволяет организовать предельно эффективную рекламную компанию. Благодаря им, появляется возможность рекламы у топовых блоггеров. Однако, никто не запрещает и самостоятельно рекламироваться на YouTube. Для этого Google предоставляет все необходимые инструменты.

Используем Google Adwords

Это один из самых эффективных инструментов продвижения бизнеса. Суть его применения заключается в том, чтобы создать рекламное объявление, которое будет всплывать непосредственно в видео.

При создании объявления необходимо учитывать следующие параметры:

тематики видео, в которых разрешается показывать ваши объявления;

наличие баннерной части у объявления;

размер объявления;

цена за показ и клик по объявлению.

Не нужно забывать о том, что объявление должно быть грамотно составлено. Ведь в противном случае количество кликов (переходящего трафика) будет незначительным. Использовать такой ресурс, как YouTube тоже надо уметь.

Однако, сегодня многие используют Adblock, что приводит к блокированию всей рекламы. Именно по этой причине реклама напрямую у блоггеров имеет свои преимущества.

Что такое реклама Adsense на YouTube?

Наверняка, достаточно часто Вы наблюдали короткие ролики, которые вставлялись перед видео. Сам YouTube заставляет их просматривать на протяжении 5 секунд. Если же они продолжаются дольше, их всегда можно пропустить.

Такая реклама тоже имеет свои плюсы, так как она подстраивается под поисковые запросы конкретного зрителя видео.

Другими словами, если некоторое время назад он искал возможности продажи автомобиля, адсенс ему предложит канал по автотематике, располагающий советами по продаже личного автотранспорта.

В завершении стоит отметить, что эффективная реклама никогда не была дешёвой. Однако использование её гарантированно позволяет вывести любой вид бизнеса на качественно новый уровень.

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В видео демонстрируются альтернативные способы покупки рекламы на YouTube: