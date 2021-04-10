Как рассчитать налог НДС к уплате в бюджет

НДС – один из самых непонятных и сложных для бизнеса налогов, так как у многих постоянно возникают трудности с правильным расчетом суммы уплаты в бюджет.

На самом деле ничего сложного нет. Главное, точно знать, какой ставкой НДС облагается конкретный вид товара или услуги, следить за законодательством, а также строго сдавать отчетность в срок.

Разумеется, что и сами выплаты в бюджет следует осуществлять в срок. Правильно рассчитать размер налога поможет удобный калькулятор НДС онлайн — https://ndscalc.regnews.info/.

Что такое НДС и в чем его особенность

Это налог на добавленную стоимость.

Этот налог считается косвенным. Несмотря на то, что уплачивает его сама организация, делает она не со своего, а с кармана покупателя. Именно конечный покупатель является плательщиком НДС. Это не так, что он ничего не подозревает и выясняется, что платит налоги за кого-то другого.

Такова специфика НДС. Платит его не организация, а покупатель. Сумма налога включена в стоимость. Поэтому товар просто оплачивается. А продавец, производитель или поставщик услуг просто, когда приходит время, рассчитывает сумму и уплачивает ее в бюджет.

Делается это раз в квартал, не позднее 25-го числа следующего месяца. Это означает, что, например, за I квартал года отчет по НДС нужно сдать не позже 25 апреля.

А вот платить всю сумму сразу необязательно. И здесь схема немного нестандартная. НДС за квартал выплачивается в течение 3-х последующих месяцев. То есть за первый квартал можно платить по равным кускам в апреле, мае и июне. Например, если сумма НДС к уплате в бюджет составила 45 000 рублей, это будут 3 платежа по 15 000 рублей, что удобно.

Как рассчитать сумму НДС для уплаты в бюджет

Так как в данном случае уже товар продан и есть общая сумма, высчитывается НДС из нее.

Это делается по формуле. Тут необходимо знать, что это за товар, какой ставкой налога на добавленную стоимость он облагается. Раньше это были 18% и 10%, сейчас 10% и 20%. Формула следующая:

НДС = С/120 х 20. Либо вместо 120 и 20 используется 110 и 10, если ставка 10%. Например, пекарня продала за первые 3 месяца хлебобулочных изделий на сумму 1 750 000 рублей. Из них хлеба было продано на 1 200 000 рублей, а кексов и галет на 550 000 рублей.

НДС на хлеб 10%, на галеты и кексы – 20%. Поэтому рассчитываться сумма налога будет отдельно для этих двух групп товаров. Для хлеба НДС к уплате в бюджет рассчитывается следующим образом:1 200 000 / 110 х 10 = 109 090 рублей

Для кексов и галет: 550 000 / 120 х 20 = 91 666109 090 + 91 666 = 200 756 рублей – сумма НДС к уплате в бюджет.