Как зарабатывают на рекламе блогеры в Инстаграме и Тиктоке

Популярная соцсеть Инстаграм уже давно ассоциируется у многих не только с площадкой для публикации личного фотоальбома, но и является эффективным инструментом для заработка.

С чем и связан рост аудитории блогеров, не только делящихся с подписчиками какого-либо рода информацией, но и успешно монетизирующих это. То же самое касается и другой, стихийно набирающей обороты, социальной сети –Тикток, сегмент пользователей которой приблизился к Инстаграм.

И теперь средний возраст юзера приложения с короткими видео достигает 30 лет, что также позволяет блогерам площадки зарабатывать на размещении рекламы. Подробнее узнать о том, как блоггеры зарабатывают на рекламе в соцсетях, можно узнать на сайте perfluence.net.

Как зарабатывают на рекламе блогеры в Инстаграм

Сегодня ведение блога является престижной профессией, и требует продуманной стратегии, а также довольно много свободного времени.

В связи с чем, многие расстаются с официальным рабочим местом, и отдают все силы на ведение профиля в Инстаграм, с целью получения прибыли.

Каковы же основные виды рекламы, на которых зарабатывают блогеры в этой соцсети?

Рекламные посты. Это наиболее распространенный способ заработка среди блогеров. Как правило, потенциальный рекламодатель направляет ТЗ рекламного поста, который блогеру остается разместить в своем профиле под фото, соответствующим требованиям заказчика.

Реклама в Сторис. Истории представляют собой короткие видео, доступные к просмотру лишь в течение 24 часов после размещения, которые также могут быть сохранены в разделе «Актуальное». Такие видео-обзоры с демонстрацией того или иного товара, или рассказом об услуге, выглядят весьма органично, и хорошо воспринимаются зрителем.

Продажа инфопродукта. Всевозможные онлайн-курсы и вебинары обрели внушительную популярность, а значит и размещение ссылок рекламодателей, занимающихся предоставлением таких услуг – отличный способ заработка для блогера.

Партнерские программы. Существует немало партнерок, суть которых в возвращении части средств с покупки какого-либо товара, совершенной по рекомендации. То есть, перейдя по ссылке с промокодом блогера, который он разместил у себя в профиле под видом выгодного предложения и личной скидки, некий процент с каждой потраченной пользователями суммы, переходит на баланс блогера. Чем больше покупок по такой «наводке» — тем выше заработок.

Заработок на рекламе в тикток

Это приложение распространяется с невероятной скоростью, а миллионные скачивания говорят о том, что тикток не утратит популярности еще долгое время. Для заработка на этой площадке достаточно иметь смартфон, но каковы же секреты заработка блогеров на рекламе в тикток?