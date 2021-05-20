Как зарабатывают на рекламе блогеры в Инстаграме и Тиктоке

Популярная соцсеть Инстаграм уже давно ассоциируется у многих не только с площадкой для публикации личного фотоальбома, но и является эффективным инструментом для заработка.
С чем и связан рост аудитории блогеров, не только делящихся с подписчиками какого-либо рода информацией, но и успешно монетизирующих это. То же самое касается и другой, стихийно набирающей обороты, социальной сети –Тикток, сегмент пользователей которой приблизился к Инстаграм.
И теперь средний возраст юзера приложения с короткими видео достигает 30 лет, что также позволяет блогерам площадки зарабатывать на размещении рекламы. Подробнее узнать о том, как блоггеры зарабатывают на рекламе в соцсетях, можно узнать на сайте perfluence.net.
Как зарабатывают на рекламе блогеры в Инстаграм
Сегодня ведение блога является престижной профессией, и требует продуманной стратегии, а также довольно много свободного времени.
В связи с чем, многие расстаются с официальным рабочим местом, и отдают все силы на ведение профиля в Инстаграм, с целью получения прибыли.
Каковы же основные виды рекламы, на которых зарабатывают блогеры в этой соцсети?
- Рекламные посты. Это наиболее распространенный способ заработка среди блогеров. Как правило, потенциальный рекламодатель направляет ТЗ рекламного поста, который блогеру остается разместить в своем профиле под фото, соответствующим требованиям заказчика.
- Реклама в Сторис. Истории представляют собой короткие видео, доступные к просмотру лишь в течение 24 часов после размещения, которые также могут быть сохранены в разделе «Актуальное». Такие видео-обзоры с демонстрацией того или иного товара, или рассказом об услуге, выглядят весьма органично, и хорошо воспринимаются зрителем.
- Продажа инфопродукта. Всевозможные онлайн-курсы и вебинары обрели внушительную популярность, а значит и размещение ссылок рекламодателей, занимающихся предоставлением таких услуг – отличный способ заработка для блогера.
- Партнерские программы. Существует немало партнерок, суть которых в возвращении части средств с покупки какого-либо товара, совершенной по рекомендации. То есть, перейдя по ссылке с промокодом блогера, который он разместил у себя в профиле под видом выгодного предложения и личной скидки, некий процент с каждой потраченной пользователями суммы, переходит на баланс блогера. Чем больше покупок по такой «наводке» — тем выше заработок.
Заработок на рекламе в тикток
Это приложение распространяется с невероятной скоростью, а миллионные скачивания говорят о том, что тикток не утратит популярности еще долгое время. Для заработка на этой площадке достаточно иметь смартфон, но каковы же секреты заработка блогеров на рекламе в тикток?
- Продвижение аккаунтов. Конкуренция в тикток чрезвычайно высока, и поэтому для раскрутки аккаунта пользователи нередко прибегают к покупке рекламных публикаций у состоявшихся блогеров.
- Раскрутка музыкантов. Сегодня начинающие исполнители, ступившие на путь к славе, имеют возможность получить шанс на успех, для чего достаточно купить рекламу у известного блогера. Те, снимая ролики под композицию автора, знакомят с его творчеством широкую публику, и подогревают интерес к личности.
- Монетизация видео. Размещение нативной рекламы в роликах и во время прямых эфиров – еще один способ заработка блогеров. Такая реклама выглядит естественно и ненавязчиво, но очень ценится рекламодателями, поскольку побуждает к покупке товара без прямого призыва. Так, заметив в кадре шоколадку определенной марки, множество фолловеров захочет приобрести этот продукт, ведь его выбирает любимый блогер, а ему можно доверять.