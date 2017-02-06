Как изготовить визитки

Популярность практически любого предприятия и человека зависит от того насколько хорошо его знают. Одним из самых оптимальных вариантов прорекламировать свою деятельность является раздача визиток, на которых располагается основная информация.

Поэтому очень важно, чтобы это изделие было не только источником информации, но и привлекало внимание. Более подробно узнать о том, как сделать визитку правильно можно на сайте http://copy-mania.ru/operativnaya-poligrafiya/pechat-vizitok/.

Подготовительные работы

Создание визиток не является довольно сложным процессом. При этом очень важно предварительно продумать дизайн этого изделия, таки образом, чтобы сделать его уникальным и одновременно полезным.

Процесс изготовления визиток начинается с выполнения нескольких простых операций:

В первую очередь выполняется подготовка макета. Сделать это можно различным способом. Самым простым считается применение специальных программ конструкторов, которые можно, как установить на компьютер, так и проделать все это в онлайн. Если у вас есть задатки дизайнера, тогда попробуйте соорудить макет с помощью таких программных продуктов как Photoshop. Когда макет готов, его следует расположить на листе бумаге определенного формата. Самым простым вариантом является использование текстового редактора Microsoft Word, где создать таблицу в каждую ячейку вставить фото макета. При этом желательно подгонять все размеры листа и визитки.

Продолжаем монтаж

После того, как все подготовительные работы сделаны, можно приступать к процессу изготовления, который состоит из нескольких шагов:

Сначала следует распечатать визитки. Для таких целей может использоваться различный тип бумаги, которая позволяет придать определенный внешний вид изделию. Сделать это можно, как в домашних условиях с помощью принтера, так и в специальных сервисах, заплатив определенную сумму.

Следующим шагом является ламинирование визиток. Зачастую это происходит только с помощью специальных устройств, но некоторые делают это и в домашних условиях.

Когда визитки готовы, производится их нарезка на отдельные элементы. Обратите внимание, что для таких работ следует прибегать только к специальным механизмам, так как вручную это может быть некачественно или долго.

Если количество визитных карточек достаточно большое, тогда их разработку и печать желательно доверить специальным организациям, которые сделают все намного быстрей.