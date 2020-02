Обзор EasyFX24. Подробный разбор форекс-брокера

EasyFX24 брокер появился в поле нашего зрения совсем недавно. Дерзкий новичок взял низкий старт, чем заслужил внимание сообщества трейдеров. Отзывы по EasyFX24 также активно добавляются. Поэтому данный материал из категории “обзор форекс брокеров” будет посвящен именно этой платформе.

Перейдем на официальный сайт http://easyfx24.com/ и проверим, действительно ли там можно торговать с уверенностью, как это призывает делать баннер на главной.

Первым делом, пойдем в раздел “Лицензии и сертификаты” и посмотрим куда уходит корнями EasyFX24 — это форекс брокер иностранный или местного разлива?

По ссылке нам открывается карточка компании с красивым логотипом британской Companies House и различными данным от места и адреса регистрации (United Kingdom), формы собственности (Private Limited Company), статуса компании (Active) и номера компании.

Кто не в курсе, Companies House — это регистрационная палата Великобритании, правительственный орган, который является регистратором компаний Соединенного Королевства. Если вы хотите открыть компанию в Англии и вести там законную деятельность, вам придется столкнуться с Companies House.

Соответственно, если компания существует — её можно найти в Companies House по названию или номеру.

Проверяем. Переходим на сайт Companies House и пробиваем брокера по номеру 12121082 в базе регистратора.

Видим, что это Общество с ограниченной ответственностью, Private limited company или LTD. То есть, EasyFX24 реальный форекс брокер.

Теперь нас интересует разрешение на деятельность. А именно SIC Code с разрешением на финансовую деятельность.

Чтобы это узнать, кликаем на название компании и видим более подробную информацию.

Зарубежный форекс брокер EasyFX24 имеет Nature of business (SIC) 66110 — Administration of financial markets.

Следовательно, EasyFX24 может работать на мировом финансовом рынке. Это значит, что компания имеет право торговать и организовывать деятельность по торговле финансовыми активами, ценными бумагами и деривативами с низкими операционными издержкам.

С этим разобрались. И теперь посмотрим, что проверенный брокер форекс EasyFX24 может предложить трейдерам в плане возможностей заработка и удобства.

Новый брокер форекс EasyFX24 для торговли forex и cryptocurrency

Несколько слов про дату создания. По информации на официальном сайте, брокер EasyFX24 не совсем и новый, хотя английскую регистрацию получил относительно недавно. Сообщается, что бренд был запущен еще в 2010 году. Сейчас видимо происходит новый эволюционный виток в жизни компании, на волне всеобщего хайпа на трейдинге — рынок форекс, cryptocurrency и вот это вот всё, что мы любим.

Типы счетов EASYFX24 рассчитаны на суммы вкладов от $50. Сумма минимального депозита довольно низкая. Есть бонусы с возрастающей градацией по типам счетов — от 10 до 100% вознаграждения. У аккаунтов есть свои плюшки в виде беспроводной торговли, брокерской поддержки, обзоров, дополнительных стратегий, управления рисками и такое прочее.

Чем дороже аккаунт, тем больше плюшек.

На EasyFX24 предусмотрена опция демо-трейдинга. Таким образом, не закидывая деньги на счет брокера, можно получить представление о работе платформы, проверить насколько выгодные торговые условия там предлагают и к каким торговым инструментам в торговле forex и cryptocurrency открывается доступ.

Торговые платформы и условия брокера EasyFX24

Трейдеры могут скачать торговые платформы прямо с сайта в разделе “Платформы”. Всего их представлено пять: Windows trader, MAC trader, Web trader online, Apple trader и Android trader.

Большой плюс, что есть прямой доступ к скачиванию платформ — удобное и рассчитано, прежде всего, на новичков.

Плюс, что есть платформы для онлайн трейдинга и версии для смартфонов. Предлагает свою собственную платформу Web Trader. Есть автоматизированная торговля.

Минус, нет знакомой и любимой миллионами трейдеров Мт4.

Еще плюсы. Есть плавающее плечо, которое достигает 1: 1000. Есть Технология NDD (No dealing desk).

Конечно, у каждого свои критерии оценки, поэтому выводы, хороший форекс брокер это или нет, каждый сделает самостоятельно. От себя лишь добавим, что с учетом недостатка в виде отсутствия Метатрейдера 4 в списке торговых платформ, брокер EasyFX24 вызывает доверие и желание торговать.

К сожалению оценить качество обзоров, точность аналитики и брокерской поддержки у нас нет возможности. Но учитывая регистрацию компании и те возможности, которые она открывает, EasyFX24 это уже мировой форекс брокер, с которым можно открывать новые горизонты в торговле на Форекс и Крипто-Валюте.