Маркетинговые исследования в брендинге: виды, методы проведения

Маркетинг – это настоящая наука, от которой зависят судьбы целых предприятий. В мире рыночной экономики недостаточно производить качественные товары и услуги.

Необходимо их еще вкусно преподнести, привлечь покупателя. Именно для этого и существует маркетинг, выполняющий многочисленные исследования при создании и раскрутке бренда. Изучается поведение людей, реакция на те или иные изменения, психология потребления. Проведение маркетинговых исследований в Москве осуществляет компания https://pg-branding.ru/services/marketing-research/.

Зачем нужные исследования в маркетинге

Прежде чем тратить кучу денег на производство того или иного продукта, необходимо убедиться в том, что его будут покупать. Перед этим выполняется тестовое исследование, которое определяет, в каком именно варианте товар продается лучше.

Учитывается размер, упаковка, цвет и надписи на ней и даже расположение товара на полке в магазине. Все эти, кажущиеся обычному человеку, мелочи, играют важную роль.

Разумеется, что такие исследования выполняются среди относительно небольшой группы людей, а не всех жителей планеты. Но, полученная информация дает возможность делать выводы, правильно реагировать и вносить коррективы.

Поэтому компании, прибегающие к маркетинговым исследованиям, с лихвой окупают эти затраты, т. к. существенно увеличивается прибыль за счет роста продаж.

Основные виды маркетинговых исследований в брендинге и методы их выполнения

Существует несколько основных методов маркетинговых исследований. Каждый из них имеет свою специфику и позволяет получить ценную информацию.

Наблюдение. За потенциальной целевой аудиторией наблюдают, следят за тем, как она себя ведет, реагирует на те или иные изменения в продукции, этикетке и т. д. Сами участники эксперимента могут быть в курсе того, что за ними наблюдают, либо не знать об этом.

Опросы. Они могут быть в виде тестов, блиц-опросов, либо полноценного интервью с развернутыми ответами. В данном случае потенциальные покупатели отвечают на вопросы о продукте, говорят, что им не нравится и нравится, что бы хотели изменить и т. д.

Фокус-группа. Это группа людей – представители потенциальной целевой аудитории, а также сотрудники маркетингового агентства. Они обсуждают определенную тему, которую задает модератор. Все это напрямую или косвенно касается продвигаемого продукта.

Сбор данных. Он не требует прямого контакта с потребителями. Можно изучить статистику продаж и другие официальные данные.

Также сейчас нередко используются телефонные опросы, анкетирование через интернет и специальные приложения. Высокие технологии позволили расширить список инструментов, ускорить и упростить процессы сбора информации.