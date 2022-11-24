Лютик азиатский: посадка, уход и зимостойкие сорта

Когда цветет азиатский лютик? Что нужно соблюдать при посадке и уходе за ним в саду или на балконе? Здесь мы раскроем несколько советов и представим самые красивые сорта.

Разнообразие цветов и форм азиатского лютика велико.

Азиатский лютик зацветает в начале лета и своими многогранными округлыми цветками привносит в ваш сад или балкон великолепные всплески цвета.

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Период цветения, характеристика и происхождение

Лютик азиатский ( Ranunculus asiaticus ), также называемый персидским лютиком, является декоративным растением из рода ранункулус ( Ranunculus ) и членом семейства лютиковых (Ranunculaceae). Подходит как для клумбы, так и в качестве горшечного растения на балконе или террасе. Азиатский лютик происходит из восточного Средиземноморья и Ближнего Востока.

В диком виде он часто растет на заболоченных участках. Вероятно, отсюда и произошло его латинское название, которое переводится как «маленькая лягушка». Травянистое растение достигает высоты от 20 до 40 см и имеет слегка кустовидный рост. Его слабоветвистые, тонко опушенные стебли несут надрезанные, обычно также слегка опушенные стеблевые листья с зубчатым или зазубренным краем. Под землей азиатский лютик имеет клубни в качестве органов выживания.

Ranunculus asiaticus широко известен как азиатский лютик.

С апреля, но не позднее середины мая, шаровидные цветки лютика азиатского, махровые или одиночные в зависимости от сорта, раскрываются белыми, розовыми, красными, желтыми или оранжевыми и во многих промежуточных оттенках. Обычно они цветут в течение нескольких недель, пока не отцветут к концу июля.

Цветки имеют диаметр от 3 до 5 см и по форме напоминают розы или пионы. Возможно, вы уже задавались вопросом: дружелюбен ли азиатский лютик к пчелам? Пухлые сорта, к сожалению, не подходят для пчел, так как многие лепестки блокируют доступ к нектару и пыльце. Только единичные азиатские лютики посещаются насекомыми.

Сорта лютика

Азиатские лютики могут быть самых разных форм и цветов. В отличие от большинства декоративных растений, у азиатского лютика нет официальных названий сортов. В торговле клубни обычно предлагаются рассортированными по цвету. Кроме того, иногда можно встретить следующую классификацию:

Лютик тюрбан (старый сорт с пухлыми махровыми цветками)

Азиатский лютик (позднецветущий сорт; цветки менее пухлые)

Лютик французский (выращивается во Франции; цветки крупные, стебли почти безлистные)

Лютик азиатский пионовидный (выращивание из Италии; цветки крупные, сходство с пионами)

Двойной ранункулюс бывает разных цветов, но, к сожалению, не подходит для пчел.

Посадка

Азиатские лютики предпочитают полутень, но они также хорошо себя чувствуют и на солнечных местах. Однако они реагируют на слишком много прямого полуденного солнца тем, что быстро увядают цветы. Идеальное время для посадки клубней – весна (с марта по апрель), когда в почве больше нет риска заморозков.

Посадка в саду

Почва должна быть водопроницаемой и богатой как гумусом, так и питательными веществами. Если садовая почва водоупорная и суглинистая, субстрат следует хорошо разрыхлить. Кроме того, в посадочную яму можно добавить немного песка, чтобы усилить дренаж. Перед посадкой клубни нужно поместить в чуть теплую воду на несколько часов. Затем можно посадить азиатские лютики на глубину 4 см и с расстоянием посадки около 20 см корнями в землю. Колодец с водой.

Выращивание на балконе

Азиатский лютик также растет в горшке на балконе или террасе. Грунты без торфа идеально подходят в качестве субстрата. Обязательно выберите кашпо с дренажной системой, чтобы предотвратить заболачивание. Чтобы обеспечить дополнительный дренаж, вы можете смешать немного песка с почвой и положить на дно контейнера кусочки глины.

Совет: В качестве альтернативы непосредственной посадке лютик азиатский можно также заранее вырастить в защищенном месте и высадить на рассаду.

Уход

Помимо периодического внесения удобрений, регулярного полива и удаления увядших цветков и листьев в период цветения, лютик азиатский не требует особого ухода.

У азиатского лютика следует удалить увядшие цветки и листья.

Полив

Азиатские лютики очень требовательны к воде, и их следует регулярно поливать в течение вегетационного периода, чтобы субстрат не пересыхал. Однако не поливайте сразу слишком много, так как в неблагоприятных условиях это вызовет переувлажнение, что нанесет вред клубням.

Удобрение

Для пышного цветения азиатский лютик необходимо регулярно снабжать питательными веществами в период цветения. Для этой цели цветочное удобрение в жидкой форме идеально подходит как для посадки на клумбе, так и на балконе. Подкармливайте растение удобрениями каждые 1-2 недели через поливную воду.

Уход за растением в горшке

Если вы выращиваете азиатские лютики в горшках, вам следует уделять больше внимания управлению поливом в зависимости от потребностей. Горшечные растения, как правило, подвержены более высокому риску заболачивания или недостаточного снабжения водой, чем растения, высаженные в саду.

Совет: удаляйте увядшие цветы азиатского лютика, чтобы стимулировать образование новых цветов.

Зимовка

В правильных климатических условиях растение будет расти как многолетник. В регионах, где зимние температуры опускаются всего на несколько градусов ниже нуля, клубни лютика азиатского, покрытые слоем листвы, можно оставлять в земле на все зимние месяцы.

В частности, молодые клубни и лютики в плантациях следует выкапывать осенью в целях безопасности и перезимовывать в незамерзающем месте, чтобы защитить их от повреждения морозом.

Размножение

Азиатские лютики можно размножать двумя способами. Одним из вариантов является размножение через клубни-расплоды. Растения практически самовоспроизводятся из года в год, образуя боковые выводковые клубни.

Их можно срезать с материнских клубней острым ножом или аккуратно отделить вручную поздней осенью после выкапывания клубней. Важно отделить клубни таким образом, чтобы надрезы или надломы оставались как можно меньше. Полученные таким образом клубни азиатского лютика можно пересаживать следующей весной.

Клубни азиатского лютика образуют боковые выводковые клубни, которые можно отделить для размножения.

Второй вариант – размножение посевом. Семена азиатского лютика высевают осенью или, как вариант, весной прямо в открытый грунт или в контейнеры для выращивания. Чтобы вызвать прорастание, семена необходимо сначала подвергнуть воздействию холода (стратификации).

Поэтому храните семена от 1 до 2 недель при температуре от 5 до 7 °C. Затем стратифицированные семена можно разложить на подходящем субстрате.

Азиатский лютик относится к легким прорастающим растениям, и поэтому его следует подкармливать только минимальным слоем почвы или только слегка придавливать.

При 15°С и при регулярном увлажнении из пульверизатора семена прорастают примерно через 10 дней. Когда сеянцы сформируют 4 пары листьев, их можно отделить и высадить в емкости большего размера или в открытый грунт.

Ядовиты ли растения?

Азиатский лютик ядовит для человека и животных. Все части растения содержат токсичные гликозиды, которые могут вызвать тяжелые симптомы отравления, в зависимости от проглоченного количества.