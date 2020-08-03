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Какое торговое оборудование нужно для открытия магазина?

3 августа 2020

Организация магазина предполагает глубокую проработку пространства торгового зала. Здесь важными аспектом является не только достаточное и направленное освещение, но и применяемое торговое оборудование. В частности, речь идёт о мебели. Стеллажи и витрины должны преподносить продаваемый товар с наилучшей стороны. У покупателя должны быть все возможности для того, чтобы ознакомиться с характеристиками товара, оценить его состав и т.д.

Чаще всего магазины организовываются на арендуемой площади. И это налагает определённые сложности. Классические решения в торговом оборудовании не подходят под имеющееся пространство торгового зала. Рекомендуем найти производителя, который сможет адаптировать торговые витрины, тумбы и стеллажные конструкции под конкретные помещения.

Материалы, которые используются для производства

Материалы, которые используются для производства

Одной из характеристик торгового зала является большая проходимость людского потока. Кроме того, выкладку товаров в витринах и стеллажах регулярно приходится обновлять. Торговое оборудование должно обладать механической прочностью и надёжностью установленной фурнитуры.

Достигаются упомянутые характеристики благодаря применению следующих материалов:

  • стекло;
  • алюминиевый профиль;
  • зеркала;
  • МДФ;
  • ДСП.

Данный набор материалов широко применяется для производства торгового оборудования, предполагаемого к установке в библиотечных залах, аптеках, бутиках торговых центров, киосках общественного питания и барах.

Как выбрать изготовителя оборудования и не пожалеть?

Как выбрать изготовителя оборудования и не пожалеть?

Рекомендуем ориентироваться на репутацию конкретной компании. Ознакомьтесь, какие объекты уже были оснащены специалистами. Постарайтесь найти отзывы о компании в Интернете.

Безусловно, явным полюсом будет наличие собственного веб-сайта, а не только аккаунта в социальной сети. Помните о том, что только профессионалы, заботящиеся о собственной репутации, предоставляют гарантию на произведённый продукт.

Чем шире ассортимент производителя, тем эргономичнее и практичнее будет оснащение торговых помещений. Желательно, чтобы в штате компании был дизайнер. Это позволит получить на стадии заказа визуализацию будущего комплекта торгового оборудования.

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В видео даются базовые советы по покупке торгового оборудования:



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