Обзор ЖК Reem Nine Абу-Даби

Со временем почти каждый россиянин понимает, что при возможности весьма неплохо приобрести для себя апартаменты в ОАЭ. Кто-то предпочитает и полностью переехать в эту страну и подыскивает для этого соответствующее жилье, другие видят актуальной и выгодной возможность хотя бы иметь какое-то жилье, которым возможно пользоваться на отдыхе или при поездках. Так или иначе, речь идёт про весьма актуальные и перспективные инвестиции.

Осталось только понять, какой именно вариант выбрать и здесь для примера рассмотрим ЖК Reem Nine Абу-Даби.

Основные характеристики

Жилой комплекс располагается почти в самом центре эмиратской столицы. Речь идёт про довольно респектабельную и особую часть города, которая называется остров Аль-Рим.

Совершенно верно, речь идёт именно про остров, что создаёт, безусловно, особое очарование для проживания на этой территории.

Учитывая, что территория считается достаточно роскошной, здесь, конечно, развитая инфраструктура и хорошая транспортная доступность. Есть возможность доехать почти до любой части города где-то за 20 минут.

Конечно, если речь идёт про периметр столицы, то потребуется немного больше ехать.

Сами апартаменты имеют размер от 140 квадратных метров. Предлагаются различные оригинальные варианты отделки и множество полезных опций в жилище.

Сам комплекс имеет такие компоненты как собственный закрытый кинотеатр и другие подобные досуговые возможности.

Стоит ли покупать

В качестве застройщика проекта выступает SAAS Properties, который достаточно неплохо зарекомендовал себя проектами не только в Абу-Даби, но и в Дубае.

Другими словами, если речь идёт про репутацию компании, то здесь присутствует надёжность и в этом смысле возможно иметь уверенность.

Если говорить про территорию комплекса, следует указать:

Высокую перспективность;

Развитую инфраструктуру;

Респектабельность и комфорт.

Таким образом, приобретение подобной недвижимости может рассматриваться, и как перспективная инвестиция, и как приобретение жилья для собственного пользования.

При этом в дальнейшем территория только продолжит развиваться и предлагать более приятные условия для проживания. Безусловно, остается, как всегда, денежный вопрос.

Стоимость недвижимости в этом комплексе составляет несколько сотен тысяч долларов, но, учитывая приобретаемые преференции, за такую недвижимость хочется платить.