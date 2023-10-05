Обзор ЖК Reem Nine Абу-Даби

Со временем почти каждый россиянин понимает, что при возможности весьма неплохо приобрести для себя апартаменты в ОАЭ. Кто-то предпочитает и полностью переехать в эту страну и подыскивает для этого соответствующее жилье, другие видят актуальной и выгодной возможность хотя бы иметь какое-то жилье, которым возможно пользоваться на отдыхе или при поездках. Так или иначе, речь идёт про весьма актуальные и перспективные инвестиции.
Осталось только понять, какой именно вариант выбрать и здесь для примера рассмотрим ЖК Reem Nine Абу-Даби.
Основные характеристики
Жилой комплекс располагается почти в самом центре эмиратской столицы. Речь идёт про довольно респектабельную и особую часть города, которая называется остров Аль-Рим.
Совершенно верно, речь идёт именно про остров, что создаёт, безусловно, особое очарование для проживания на этой территории.
Учитывая, что территория считается достаточно роскошной, здесь, конечно, развитая инфраструктура и хорошая транспортная доступность. Есть возможность доехать почти до любой части города где-то за 20 минут.
Конечно, если речь идёт про периметр столицы, то потребуется немного больше ехать.
Сами апартаменты имеют размер от 140 квадратных метров. Предлагаются различные оригинальные варианты отделки и множество полезных опций в жилище.
Сам комплекс имеет такие компоненты как собственный закрытый кинотеатр и другие подобные досуговые возможности.
Стоит ли покупать
В качестве застройщика проекта выступает SAAS Properties, который достаточно неплохо зарекомендовал себя проектами не только в Абу-Даби, но и в Дубае.
Другими словами, если речь идёт про репутацию компании, то здесь присутствует надёжность и в этом смысле возможно иметь уверенность.
Если говорить про территорию комплекса, следует указать:
- Высокую перспективность;
- Развитую инфраструктуру;
- Респектабельность и комфорт.
Таким образом, приобретение подобной недвижимости может рассматриваться, и как перспективная инвестиция, и как приобретение жилья для собственного пользования.
При этом в дальнейшем территория только продолжит развиваться и предлагать более приятные условия для проживания. Безусловно, остается, как всегда, денежный вопрос.
Стоимость недвижимости в этом комплексе составляет несколько сотен тысяч долларов, но, учитывая приобретаемые преференции, за такую недвижимость хочется платить.