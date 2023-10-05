Обзор ЖК Reem Nine Абу-Даби
идеи за чашечкой кофе

Обзор ЖК Reem Nine Абу-Даби

5 октября 2023

Со временем почти каждый россиянин понимает, что при возможности весьма неплохо приобрести для себя апартаменты в ОАЭ. Кто-то предпочитает и полностью переехать в эту страну и подыскивает для этого соответствующее жилье, другие видят актуальной и выгодной возможность хотя бы иметь какое-то жилье, которым возможно пользоваться на отдыхе или при поездках. Так или иначе, речь идёт про весьма актуальные и перспективные инвестиции.

Осталось только понять, какой именно вариант выбрать и здесь для примера рассмотрим ЖК Reem Nine Абу-Даби.

d5jlo5al

Основные характеристики

Жилой комплекс располагается почти в самом центре эмиратской столицы. Речь идёт про довольно респектабельную и особую часть города, которая называется остров Аль-Рим.

Совершенно верно, речь идёт именно про остров, что создаёт, безусловно, особое очарование для проживания на этой территории.

Учитывая, что территория считается достаточно роскошной, здесь, конечно, развитая инфраструктура и хорошая транспортная доступность. Есть возможность доехать почти до любой части города где-то за 20 минут.

Конечно, если речь идёт про периметр столицы, то потребуется немного больше ехать.

Сами апартаменты имеют размер от 140 квадратных метров. Предлагаются различные оригинальные варианты отделки и множество полезных опций в жилище.

Сам комплекс имеет такие компоненты как собственный закрытый кинотеатр и другие подобные досуговые возможности.

Стоит ли покупать

plgmunru

В качестве застройщика проекта выступает SAAS Properties, который достаточно неплохо зарекомендовал себя проектами не только в Абу-Даби, но и в Дубае.

Другими словами, если речь идёт про репутацию компании, то здесь присутствует надёжность и в этом смысле возможно иметь уверенность.

Если говорить про территорию комплекса, следует указать:

  • Высокую перспективность;
  • Развитую инфраструктуру;
  • Респектабельность и комфорт.

Таким образом, приобретение подобной недвижимости может рассматриваться, и как перспективная инвестиция, и как приобретение жилья для собственного пользования.

При этом в дальнейшем территория только продолжит развиваться и предлагать более приятные условия для проживания. Безусловно, остается, как всегда, денежный вопрос.

Стоимость недвижимости в этом комплексе составляет несколько сотен тысяч долларов, но, учитывая приобретаемые преференции, за такую недвижимость хочется платить.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Анна: Какое удобрение не вредно собаке
  • елена: какой пароль фонда?
  • Леон: ваш комментарий
  • АЛЛА ГОРЯЧЕВА: Хочу выразить огромную благодарность за поставленные окна в квартире. Заказали окна в фирме ООО...
  • Сергей: Не вздумайте связываться! Купил приватные прокси Москва. По итогу выдали мне с рандомными городами. Замены...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика