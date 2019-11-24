Как выбрать красивую скатерть на стол

Одним из декоративных элементов пространства является скатерть на столе. Именно по этой причине стоит подбирать её правильно. только так она будет отлично гармонировать и максимально дополнять интерьер и его особенности. При выборе стоит особое внимание обратить на материал. Ведь именно от этого критерия зависит продолжительность эксплуатации изделия. Качественные дорогие скатерти на стол можно найти в интернет-магазине provenceshop.com.ua.

Важно учесть место применения скатерти на столе. В той ситуации, когда скатерть предназначается для кухонного или же гостиного пространства, лучше отдать предпочтение хлопку.

Он не нуждается в каком-либо дополнительном уходе и просто стирается. Лучше выбрать красочные вариации. Белая скатерть свой презентабельный вид утратит быстро.

Презентабельный вид имеет скатерть, сделанная изо льна. Но использовать её лучше только на торжества. Это связано с тем, что она плохо выглаживается после стирки.

Помимо этого, габариты материала после сушки могут стать меньшими. Лён является недолговечным материалом. Можно использовать такой тип скатерти для украшения стола в гостином пространстве, как элемент декора.

Клеёнку желательно поместить на кухонный стол. На ней практически не остаются пятна. К тому же стоимость её незначительная. Из-за этого через несколько месяцев не жалко будет выбросить предмет.

Также присутствуют варианты из тефлона и пластифицированные скатерти. Их основой являются натуральные материалы, покрытые водоотталкивающим слоем. Для ухода их протирают влажной тряпкой.

Форма изделия

Многие люди ошибочно полагают, что форма скатерти для стола особого значения не играет. Но вид помещения этим можно существенно испортить. Ведь предмет будет покрывать лишь одну сторону или же выглядеть довольно странно на столе.

С каждой стороны предмета мебели скатерть хотя бы на 20 сантиметров должна свисать. Когда выбор изделия производится для торжественного повода, то предпочтителен вариант до пола.

Прежде чем приобретать изделие, следует точно обдумать, подойдёт ли оно к интерьеру пространства. Для правильного выбора окраса стоит воспользоваться нейтральным вариантом либо же приобретать оттенок, который в интерьере повторяется несколько раз.

Если не вправе определиться между красотой изделия и его практичностью, то лучше выбирать второе. Для раздвижного типа стола следует приобрести одну большую скатерть либо же две одинаковые, но поменьше.