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Виды торговых палаток и из чего их делают

3 ноября 2019

Этот предмет предназначается для уличной торговли. Это мобильный пункт продажи с массой положительных качеств, основными среди которых являются прочность и лёгкость сборки и разборки конструкции, места она много не занимает, осадки не проникают внутрь. Качественные палатки из тента можно выбрать на сайте https://www.sab.kh.ua/kupitpalatku.html.

Помимо этого первозданный вид изделие сохраняет на протяжении долгого времени.

Стоит помнить о том, что палатки для уличной торговли могут отличаться как по габаритам, так и по внешнему виду. Палатка типа «Зонт» имеет небольшие габариты, под которыми может продаваться продукция печати. Она укомплектована боковыми прозрачными стенками, скатертью, столом и 4 полками.

В палатку «шатёр» может поместиться оборудование для выставки, несколько холодильников и витрина закрытого типа. Помимо этого там идеально поместится большое количество различной продукции. Подобные конструкции привлекают дополнительное внимание потребителя. Они могут быть многоугольного типа.

В шестиугольных палатках можно производить реализацию пивных и прохладительных напитков, а также из них можно соорудить кафе. А вот специально предназначенные палатки для пивной продажи габариты имеют более внушительные. В шатрах можно установить столы со стульями для посетителей, а также торговое оборудование.

Палатка в виде пирамиды состоит из крыши на ножках и из штор свисающих. Занавесы регулируются в зависимости от погодных условий.

Кроме этих разновидностей присутствуют купольные и арочные шатры. Но их стоимость из-за оригинальности немного выше чем предыдущие виды.

Материал производства

Уличные палатки могут производиться из различных материалов. Самым прочным из всех является ткань тентовая. Её применяют для производства палаток и навесов, шатров и беседок. По структуре это полиэстеровая сетка, которая заполнена ПВХ.

Немного тоньше является ткань палаточная. Для неё применяют полиэстер в 3 тонких слоя. По плотности такие материалы могут быть разнообразными.

Оксфорд является покрытием устойчивым к воздействию влаги. В нём могут присутствовать поливинилхлорид и полиуретан. Эластичным и прочным является оксфорд нейлоновый. Он выдерживает перепады температурного режима. Но он подвержен электризации и имеет низкий уровень теплостойкости.

Также уличные палатки могут быть изготовлены из таффеты обычной либо же полиэстеровой, из хлопка или же из тефлона.



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