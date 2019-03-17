Каждая торговая точка и магазин, имеют кое что общее, это использование специального весового оборудования для взвешивания товаров. Это оборудование называется торговыми весами и без них невозможно полноценное функционирование торговых предприятий.

Видов торговых весов большое количество. Существует много различных специализированных компаний, которые занимаются производством и продажей торговых весов. С более дательной информацией об одной из компаний производителей можно ознакомиться тут.

В данной статье рассмотрим виды торговых весов, которые наиболее часто используются в работе торговых предприятий.

Какие есть виды торговых весов

Торговые весы — это обязательный атрибут в торговле. Современный рынок торгового оборудования переполнен разнообразием данного оборудования. Торговые весы бывают:

механические;

электронные;

с наличием стойки и без стойки;

весы с функцией печати чека;

весы с дисплеем и наличием дополнительных функций.

Рассмотрим детальнее механические и электронные весы, так как именно данные виды торгового оборудования используются в торговле.

Механические весы

Сегодня механические весы все реже можно встретить в торговой точке. Они имеют свои преимущества:• стоимость;

автономность;

легкость в использовании;

надежность;

нет необходимости электросети.

Электронные весы

Электронные весы пользуются спросом и являются более предпочтительным вариантом. К преимуществам данных висов можно отнести:• небольшие размеры и вес;

функциональность;

легкость пользования;

точность взвешивания.

Что касается недостатков, то стоит отметить, что данный прибор достаточно дорогой.

Как выбрать весы

При выборе торговых весов нужно руководствоваться следующими их критериями и функциями:

размером оборудования;

допустимой величиной взвешивания;

наличием защиты от возможной перегрузки;

типом питания;

возможными условиями эксплуатации;

материалом, из которого изготовлен корпус оборудования.

Также обращайте внимание на наличие или отсутствие дополнительных функций, таких как дисплей, возможность распечатки чека, наличие тачпад клавиатуры, и производителя, который должен гарантировать качество изготавливаемой им продукции. Обязательно, прежде чем купить весы, нужно для себя понимать, для какой цели покупается прибор, и как часто он будет находиться в пользовании.