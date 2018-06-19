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Какими налогами облагается зарплата

19 июня 2018

Каждый, кто устроен на работе официально, знает, что с заработной платы высчитывают налоги. Налогообложение уменьшает размер наших доходов ежемесячно, а вот насколько, давайте разберем.Какими налогами облагается зарплата

Кто кому платит?

Все осведомлены, что в бюджет государства отходит подоходный налог с зарплаты. Этот налог оплачивает сам работник. Но помимо этих отчислений, есть ряд и других взысканий, которые работодатель платит за своего работника.

Т.е. подоходный налог — единственный, который оплачивает непосредственно сотрудник. Фирма же производит отчисления во внебюджетные фонды, которые в дальнейшем формируют социальные гарантии для работника.

Подоходный налог

Налог на доход физических лиц знаком любому трудящемуся. В расчетных квитанциях каждый видит сумму полного начисления и сумму к выдаче за исключением налога. Он составляет 13% от общего дохода, заработанного в сумме за 1 месяц, и отнимается каждый раз при получении зарплаты.

Работник самостоятельно не ходит оплачивать налог с зарплаты. Этим занимается организация, на которую он работает. Она рассчитывает, отнимает и передает средства государству.

При расчете НДФЛ еще учитываются льготы от государства, уменьшающие налоговую базу.

Какими налогами облагается зарплата

Отчисления во внебюджетные фонды

Помимо обязательного НДФЛ, который работодатель переводит в бюджет страны, добавляются выплаты в фонды, что в будущем обеспечивают социальные блага для их сотрудников. А именно:

  • Пенсионный фонд. Работодателем переводятся средства в пенсионный фонд РФ или же в негосударственный пенсионный фонд, который выбрал работник. Эти выплаты смогут помочь обеспечить сотрудника пенсией в определенном возрасте. Размер их составляет 22% от оклада, если его ЗП менее 876 тыс.руб. Если выше, то налог рассчитывается, как 10% от оклада.
  • Фонд обязательного медстрахования. Бесплатная медицина возможна только благодаря отчислениям, что отправляют работодатели в фонд медицинского страхования. За каждого трудящегося на его предприятии, фирме, он оплачивает 5,1% от соответствующей зарплаты.
  • Фонд социального страхования. Средства, поступающие в этот фонд, гарантируют выплату компенсаций за временную потерю трудоспособности каждому официально оформленному кадру. Процент от ЗП каждого сотрудника составляет 2,9%.

Помимо этого, добавляется налог на обязательное страхование от травм и несчастных случаев на производстве. Для предприятий разных форм он вычисляется по-разному, но колеблется в пределах 0,2-8,5%.

Не платить в ФСС разрешено лишь тогда, когда ЗП составляет более 755 тыс.руб.

Налог на доход физлиц работодатель оплачивает, высчитывая его с оклада сотрудника, а взносы во все фонды он оплачивает самостоятельно из своей прибыли.



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