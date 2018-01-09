Как сделать визитку на компьютере самому?

Визитка – это важная вещь, которая позволяет заключать новые связи и полезные знакомства. У предпринимателя любого уровня всегда в кармане должно быть достаточное количество визиток, если он отправляется на встречу с потенциально привлекательными клиентами для его бизнеса. Однако, далеко не все знают, как создать визитку. Существуют определённые правила. Правда, следуют им, разве что в Японии.

По возможности печать визиток рекомендуется доверить профессионалам. Вы вполне можете самостоятельно разработать макет. Однако, профессиональная печать гарантирует положительный результат. Кроме того, специалист сможет скорректировать шаблон должным образом.

Программный софт для создания визиток

Профессионалы пользуются исключительно графическими редакторами. В качестве примера можно привести следующие:

Adobe Photoshop;

Adobe Corel Draw;

Paint.net и т.д.

Действительно, для достижения поставленной цели (создание визитки) можно использовать практически любой графический редактор. Однако, вышеозначенное утверждение относится исключительно к профессионалам.

Солидное количество времени потребуется новичку лишь для того, чтобы ознакомиться с интерфейсом. При этом, важно понимать, что визитки создаются исключительно для себя. Ведь в последующем полученные знания смогут пригодиться очень редко.

Одним из выходов может стать обращение к дизайнеру в полиграфии. Между тем, если Вы уже представляете себе, как должна выглядеть Ваша визитная карточка, существуют более адаптивные программные решения, нацеленные на обычных пользователей ПК, а не графических дизайнеров.

Визитка за 5 минут: BusinessCards MX

Это программное решение предлагает уже готовые шаблоны. Вам создавать ничего не придётся. Всё, что требуется от пользователя – выбрать готовый шаблон, скорректировать данные на нём (ФИО, название фирмы, адрес, контактная информация в социальных медиа и т.д.).

Помимо этого встроенный редактор в BusinessCards MX даёт возможность редактировать шаблоны самостоятельно – изменять цвет фона, добавлять изображения на визитную карточку, изменять стиль шрифта и т.д.

Теперь останется лишь выбрать формат печати (как правило, 90×50), оценить предварительный просмотр, установить маркеры (для простоты разрезания визиток в последующем) и отправить отредактированный шаблон визитки на печать.

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В видео представлена подробная видеоинструкция, позволяющая создать визитку за 5 минут: