да придет идея думающему
Как купить готовый бизнес
18 апреля 2017
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Организация и развитие бизнеса сегодня это достаточно длительный процесс, который не всегда может быть оправданным. Альтернативным подходом является приобретение уже готового предприятия, что позволит владельцу ориентироваться уже на получение прибыли.

как купить готовый бизнес

Существует достаточно много бирж и организаций, занимающихся подобными процедурами. Более детально узнать о таких услугах можно на сайте http://bbport.ru.

Оцениваем плюсы и минусы

Покупка готового бизнеса это очень ответственный шаг. Перед тем, как выполнять такую сделку следует изучить все позитивные и негативные стороны конкретной компании:

  1. К преимуществам можно отнести наличие укомплектованного штата сотрудников, поставщиков и каналов сбыта. Очень важную роль также играет положительная история развития компании.
  2. К негативным сторонам приобретения бизнеса относят наличие уже изношенного оборудования, невозможность продления аренды помещений, неквалифицированные сотрудники и нестабильная ситуация с покупателями.

Оценив предварительно все эти факторы, вы уже сможете сложить примерную картину о состоянии предприятия.

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Детальная проверка

Но внешний взгляд не всегда позволит получить оптимальную картину состояния дел. Поэтому, чтобы оценить покупаемый бизнес нужно выполнить несколько рекомендаций:

  • В первую очередь нужно запросить копии все учредительных документов. Параллельно с этим нужно просканировать состояние компании в специальных государственных организациях.
  • Чтобы исключить наличие долга, обязательно нужно получать справку у продавца об их отсутствии.
  • Обязательным процессом является изучение всей бухгалтерской документации. Это даст возможность самостоятельно оценить состояние дел. Чтобы полностью удостовериться в истинности полученной информации, можно, оформив доверенность, запросить все отчеты в налоговой.
  • Проверяйте право собственности продавца на предлагаемый вам товар, так как многие, таким образом, стараются обмануть покупателя и заработать денег.
  • Покупая бизнес, необходимо также проверят все действующие договора на подлинность (аренда, поставка и т.д.).

Немаловажным фактором является наличие у продавца специальной оценки, которая подтверждает стоимость товара. Процесс покупки бизнеса является очень сложным, поэтому если вы это делаете впервые, обязательно предварительно проконсультируйтесь со специалистами.

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