Какие виды услуг есть у типографий?

Полиграфией сегодня уместно называть не только организацию, где осуществляется тиражный выпуск печатной продукции, но и саму эту продукцию. Без полиграфии сегодня представить жизнь практически невозможно. Вряд ли стоит говорить о том, что именно полиграфическая продукция является наиболее доступным способом рекламы. При этом, даже небольшая типография может предоставить различные технологии печати, которые и позволят выбрать оптимальный вариант, гарантированно укладывающийся в бюджет.

При этом типография, адрес которой можно узнать на сайте или в инстаграм-профиле, по своему набору услуг может сильно отличаться от конкурентов. Заказчик должен знать, что возможности печати зависят напрямую от современности и актуализации оборудования. К примеру, для печати журналов сегодня необходимо использовать офсетные машины рулонного типа. Они обладают весьма высокой стоимостью. Далеко не каждая типография позволит себе такое оборудование.

Комплекс предоставляемых услуг среднестатистической типографии

Как правило, даже не обладающая широким спектром оборудования типография может предоставить следующие услуги:

флексография;

офсетная печать;

трафаретная печать;

тампонная печать;

производство этикеток и упаковки;

печать листовок, буклетов, флаеров, визитных карточек и т.д.

Нередко типографии занимаются выпуском сувенирной продукции для конкретного бренда. Реклама — это основной «хлеб» типографии. Львиная часть заказов является рекламной продукцией.

Хотя, типография имеет все необходимые возможности для производства книг ограниченной партией, уникальных календарей или портфолио для дизайнеров, фотографов и т.д.

Печать на текстиле и полиэтилене

Естественно, отдельной частью в сфере услуг выступает печать на текстильных основах. Одежда способна также нести на себе рекламную функцию. Нередко в типографию обращаются дизайнеры одежды.

Специалисты помогут нанести изображение на рулон ткани. В последующем этот рулон будет использован закройщиками для создания выкроек. Если изображение большое, значительно проще нанести его на материал, а не на готовое (пошитое) изделие.

Печать на пакетах тоже популярна.

Брэндирование пакетов позволяет существенным образом повысить узнаваемость компании заказчика.

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В видео демонстрируется выполнение заказа производства полиграфической продукции на базе современной типографии: