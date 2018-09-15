он думал и был вознагражден идеей

Как работают грузчики

15 сентября 2018

С каждым годом востребованность квалифицированных грузчиков возрастает. И это неудивительно, ведь заказчики заинтересованы в том, чтобы их груз был доставлен в целости и сохранности в максимально сжатый временной интервал. Кроме этого, некоторые клиенты стремятся отслеживать груз во время его передвижения. Все это может обеспечить только специалист высокого уровня.Как работают грузчики

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Особенности профессии

Современная профессия «грузчика» объединяет в себе две специальности: грузчик и экспедитор. Многие компании подбирают специально обученный персонал, который может не только загружать и выгружать товар, но и выступать в качестве официального представителя фирмы, ведя переговоры с заказчиками и партнёрами, а также обеспечивая доставку груза в целости и сохранности.

Поэтому, низкоквалифицированный разнорабочий грузчик, у которого нет никакого образования — это пережиток прошлого.

Грузчик высокого класса должен быть специалистом, который прекрасно знает своё дело. Он должен быстро и очень эффективно рассчитывать последовательность и алгоритм предпринимаемых действий во время осуществления погрузочно-разгрузочных работ.

Кроме этого, нужно брать во внимание соблюдение техники безопасности, ведь такой человек несёт ответственность не только за своё здоровье, но и за сохранность груза и его доставку в надлежащий срок. В процессе работы грузчик также может использовать различные машины и приспособления, к примеру, подъёмники.

Как работают грузчики

По завершению погрузки, специалист в обязательном порядке будет проверять наличие необходимых документов на товар, и сопровождать груз в конечный пункт назначения. Он несёт материальную ответственность за груз и своевременную доставку.

Выполняемые функции

К основным функциональным обязанностям грузчика относятся:

  • приёмка груза согласно сопроводительной документации;
  • осуществление погрузки-разгрузки товара;
  • упаковывание и сортировка груза;
  • работа с несложными приспособлениями, помогающими осуществить погрузку-разгрузку товара;
  • использование лебёдок, временных скатов для проведения погрузочно-разгрузочной деятельности;
  • составление оптимального маршрута по доставки товара;
  • сопровождение груза;
  • контроль процесса транспортировки и целостности товара;
  • возврат груза клиенту с оформлением подтверждающей документации.

Как видите, к современному грузчику выдвигаются серьёзные требования, и не каждый мужчина сможет овладеть подобной профессией.



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