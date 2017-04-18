Как распечатать визитку на принтере

Популярность практически любого бизнеса зависит от рекламы, в качестве которой также выступает визитная карточка. Подобные атрибуты являются оригинальными и позволяют клиентам запоминать нужную организацию и при необходимости быстро находить информацию о ней.
Создание визиток это достаточно простая операция, но ее желательно поручать специалистам-дизайнерам. Подробнее узнать о такой услуге можно на специальных сайтах, где существует возможность заказать выполнение этого продукта.
Подготовительные работы
Перед тем, как приступать к распечатке визиток, их нужно создать. Для этого изначально нужно продумать дизайн изделия таким образом, чтобы клиенты могли отличить вашу организацию от многих других. Сегодня сделать такую операцию можно с помощью специальных онлайн-конструкторов, предоставляющих очень много шаблонов визитных карточек.
Вам нужно только правильно отредактировать их и внести необходимую информацию. Когда же вы хотите получить оригинальную визитку, то можно нарисовать ее с помощью специальных графических программ:
- Adobe Photoshop;
- Corel Draw и много др.
С их помощью можно подобрать не только нужный вам формат, но и сделать его уникальным.
Распечатка визиток
Для решения подобных задач можно использовать, как домашние небольшие принтеры, так и промышленные машины, способные работать с листами больших размеров. Перед тем, как приступать процессу печати следует выполнить несколько подготовительных работ:
- Изначально нужно приобрести специальную бумагу. Для таких целей конечно можно использовать и обычные листы, но они будут тонкие и визитки будут быстро изнашиваться. Желательно покупать плотные материалы, которые затем лучше дополнительно заламинировать.
- После этого нужно созданный шаблон разместить на листе определенного размера. Если вы используете домашний принтер, то печать будет производиться на бумаге формата А4. Для этого в специальной программе нужно расположить максимальное количество визитных карточек на одном листе. Обратите внимание, что если вы работаете в Word, тогда следует удалить все поля, чтобы максимально увеличить пространство.
После того, как шаблон готов можно приступать к печати. Для этого нужно вызвать специальную команду (например, в Word это комбинация клавиш Ctrl+P). Это приведет к открыванию специального меню, где нужно будет указать, на каком принтере будет производиться печать, и при необходимости отредактировать шаблон.