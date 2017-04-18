Как распечатать визитку на принтере

Популярность практически любого бизнеса зависит от рекламы, в качестве которой также выступает визитная карточка. Подобные атрибуты являются оригинальными и позволяют клиентам запоминать нужную организацию и при необходимости быстро находить информацию о ней.

Создание визиток это достаточно простая операция, но ее желательно поручать специалистам-дизайнерам. Подробнее узнать о такой услуге можно на специальных сайтах, где существует возможность заказать выполнение этого продукта.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступать к распечатке визиток, их нужно создать. Для этого изначально нужно продумать дизайн изделия таким образом, чтобы клиенты могли отличить вашу организацию от многих других. Сегодня сделать такую операцию можно с помощью специальных онлайн-конструкторов, предоставляющих очень много шаблонов визитных карточек.

Вам нужно только правильно отредактировать их и внести необходимую информацию. Когда же вы хотите получить оригинальную визитку, то можно нарисовать ее с помощью специальных графических программ:

Adobe Photoshop;

Corel Draw и много др.

С их помощью можно подобрать не только нужный вам формат, но и сделать его уникальным.

Распечатка визиток

Для решения подобных задач можно использовать, как домашние небольшие принтеры, так и промышленные машины, способные работать с листами больших размеров. Перед тем, как приступать процессу печати следует выполнить несколько подготовительных работ:

Изначально нужно приобрести специальную бумагу. Для таких целей конечно можно использовать и обычные листы, но они будут тонкие и визитки будут быстро изнашиваться. Желательно покупать плотные материалы, которые затем лучше дополнительно заламинировать. После этого нужно созданный шаблон разместить на листе определенного размера. Если вы используете домашний принтер, то печать будет производиться на бумаге формата А4. Для этого в специальной программе нужно расположить максимальное количество визитных карточек на одном листе. Обратите внимание, что если вы работаете в Word, тогда следует удалить все поля, чтобы максимально увеличить пространство.

После того, как шаблон готов можно приступать к печати. Для этого нужно вызвать специальную команду (например, в Word это комбинация клавиш Ctrl+P). Это приведет к открыванию специального меню, где нужно будет указать, на каком принтере будет производиться печать, и при необходимости отредактировать шаблон.