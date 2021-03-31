Виды снегоуборочных машин для дачи и советы по выбору

Наличие лёгкой снегоуборочной техники способно оказать существенную помощь владельцу участка. Но неправильный выбор омрачит будни загородного жителя. Техника должна в первую очередь помогать, а не ломаться и требовать к себе постоянного внимания. Ниже обозначим базовые критерии выбора снегоуборщиков, которые гарантируют правильный выбор в привязке к территории, нуждающейся в регулярной уборке от снега.

Вот Интернет-магазин, который предлагает различные варианты снегоуборщиков на выгодных условиях. Покупка техники в Интернете более выгодна – ассортимент шире, цены ниже.

Как выбрать снегоуборщик и не пожалеть?

Рекомендуем ориентироваться на следующие аспекты:

тип силовой установки (бензиновый двигатель или электрический);

мощность;

тип привода (гусеничный или колёсный);

самоходный/несамоходный.

Бензиновые снегоуборщики привлекают потенциальных покупателей своей мощностью и полной автономностью. Действительно, такой агрегат легко запустить в любые морозы. Но в сравнении с электрическими аналогами бензиновые снегоуборщики существенно дороже и требуют к себе большего внимания по обслуживанию.

Рынок предлагает двух- и четырёхтактные варианты. Последний вариант двигателя актуален лишь для тех, кому приходится очищать территорию от действительно больших снежных и ледяных скоплений.

При выборе мощности ориентируйтесь на следующие рекомендации: 6 л.с. хватит для площади в 5 соток; при площади участка до 1.5 га 8 л.с. будет достаточно; 10-сильные снегоуборщики эксплуатируются при уборке снега на территории свыше 2 гектаров.

Тип привода и самоходность снегоуборщика

У гусениц большая проходимость. Такая основа техники рекомендуется в случае, когда территория весьма неровная. У колёсной базы также есть свои преимущества – высокая маневренность. Следовательно, на колёсной технике удаётся очистить территорию от снега быстрее.

Если очищать в принципе требуется лишь подход к дому и стоянку для семейного автотранспорта, рекомендуем ограничиться электрическим снегоуборщиком. Действительно, выбор снега у него большой – не более 5 метров.

Кроме того, аккумуляторами такая техника не оснащается – придётся использовать удлинитель сетевого провода на катушке. Тем не менее, электрический снегоуборщик с означенной задачей справится без каких-либо проблем и переплачивать не придётся.

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В видео перечислены лучше модели техники для уборки снега на даче: