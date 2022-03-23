Что такое автогидроподъемник, характеристики и сфера применения

Гидравлические подъемники на автомобильной и самоходной базе широко используются для выполнения отдельных локальных работ на высоте.
К их помощи часто прибегают коммунальные службы и рекламные компании, строительные и монтажные, энергетические и транспортные организации, службы чрезвычайных ситуаций и промышленные производства.
Виды и характеристики подъемников зависят от целей и области применения, объемов, специфики работ и необходимой высоты. Подробнее ознакомиться с автогидроподъемниками от завода «Чайка-сервис» можно на официальном сайте chaika-service.ru.
Виды гидравлических подъемников
Все такие подъемники состоят из трех основных частей:
- База для передвижения – самая большая. Почти все подъемники сейчас – на автомобильной базе. В зависимости от размеров подъемника применяются автомобили разного класса. Выпускаются также гидроподъемники на гусеничной тяге, и на отдельном двухосном прицепе без самостоятельного передвижения.
- Гидравлическое оборудование для подъема груза.
- Рабочая подъемная стрела с грузовой люлькой (рабочей площадкой).
- Люлька для людей и груза с безопасным ограждением, рассчитывается на разную грузоподъемность. Люльки могут оснащаться выдвижными платформами для доставки груза на этажи строящегося дома.
- Стрела может быть:
- Телескопическая (выдвижная). Ее минимальная высота для работы ограничена минимально возможным углом наклона стрелы. Она эффективна для больших высот.
- Локтевая, или коленчатая (рычажная).
- Комбинированная. Такая стрела, как и коленчатая, позволяет подавать люльку для загрузки и работы на высоту от самой земли до высоты, указанной в паспорте.
Характеристики автовышек
Их основные характеристики для потребителя:
- Высота рабочая:
- Минимальная рабочая высота у телескопических вышек обычно от 5 м. У комбинированных и коленчатых вышек минимальная рабочая высота начинается от 0 м (от земли).
- Максимальная рабочая высота зависит от модели вышки, находится в диапазоне от 16 м до 55 м.
- Угол минимально допустимого наклона телескопической стрелы при работе. Он динамический, указан в паспорте. Это график зависимости угла наклона от вылета стрелы в метрах при определенном весе люльки.
- Грузоподъемность люльки – от 250 кг до 500. Есть специальные люльки с грузоподъемностью до 1000 кг.
Применение автовышек
Чаще всего вышки используются при таких работах:
- Отделка и ремонт фасадов зданий.
- Монтаж элементов фасада, водосточных и желобов, карнизов.
- Обрезка аварийных деревьев.
- Монтаж рекламных баннеров и щитов, бигбордов.
- Монтаж и обслуживание кабельных и инженерных сетей на высоте, эстакад.
- Обслуживание линий электропередач.
- Установка кондиционеров.
- Мойка и чистка фасадов, окон и витрин.
- Работы внутри больших производственных зданий.
- Разные неординарный высотные работы, в том числе, при чрезвычайных ситуациях.
Вида и условия работ и необходимая модель вышки оговаривается при заказе.