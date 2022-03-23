Что такое автогидроподъемник, характеристики и сфера применения
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Что такое автогидроподъемник, характеристики и сфера применения

23 марта 2022

Гидравлические подъемники на автомобильной и самоходной базе широко используются для выполнения отдельных локальных работ на высоте.

К их помощи часто прибегают коммунальные службы и рекламные компании, строительные и монтажные, энергетические и транспортные организации, службы чрезвычайных ситуаций и промышленные производства.

Виды и характеристики подъемников зависят от целей и области применения, объемов, специфики работ и необходимой высоты. Подробнее ознакомиться с автогидроподъемниками от завода «Чайка-сервис» можно на официальном сайте chaika-service.ru.

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Виды гидравлических подъемников

Все такие подъемники состоят из трех основных частей:

  • База для передвижения – самая большая. Почти все подъемники сейчас – на автомобильной базе. В зависимости от размеров подъемника применяются автомобили разного класса. Выпускаются также гидроподъемники на гусеничной тяге, и на отдельном двухосном прицепе без самостоятельного передвижения.
  • Гидравлическое оборудование для подъема груза.
  • Рабочая подъемная стрела с грузовой люлькой (рабочей площадкой).
  • Люлька для людей и груза с безопасным ограждением, рассчитывается на разную грузоподъемность. Люльки могут оснащаться выдвижными платформами для доставки груза на этажи строящегося дома.
  • Стрела может быть:
  • Телескопическая (выдвижная). Ее минимальная высота для работы ограничена минимально возможным углом наклона стрелы. Она эффективна для больших высот.
  • Локтевая, или коленчатая (рычажная).
  • Комбинированная. Такая стрела, как и коленчатая, позволяет подавать люльку для загрузки и работы на высоту от самой земли до высоты, указанной в паспорте.

Характеристики автовышек

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Их основные характеристики для потребителя:

  • Высота рабочая:
  • Минимальная рабочая высота у телескопических вышек обычно от 5 м. У комбинированных и коленчатых вышек минимальная рабочая высота начинается от 0 м (от земли).
  • Максимальная рабочая высота зависит от модели вышки, находится в диапазоне от 16 м до 55 м.
  • Угол минимально допустимого наклона телескопической стрелы при работе. Он динамический, указан в паспорте. Это график зависимости угла наклона от вылета стрелы в метрах при определенном весе люльки.
  • Грузоподъемность люльки – от 250 кг до 500. Есть специальные люльки с грузоподъемностью до 1000 кг.

Применение автовышек

Чаще всего вышки используются при таких работах:

  • Отделка и ремонт фасадов зданий.
  • Монтаж элементов фасада, водосточных и желобов, карнизов.
  • Обрезка аварийных деревьев.
  • Монтаж рекламных баннеров и щитов, бигбордов.
  • Монтаж и обслуживание кабельных и инженерных сетей на высоте, эстакад.
  • Обслуживание линий электропередач.
  • Установка кондиционеров.
  • Мойка и чистка фасадов, окон и витрин.
  • Работы внутри больших производственных зданий.
  • Разные неординарный высотные работы, в том числе, при чрезвычайных ситуациях.

Вида и условия работ и необходимая модель вышки оговаривается при заказе.



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