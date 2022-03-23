Что такое автогидроподъемник, характеристики и сфера применения

Гидравлические подъемники на автомобильной и самоходной базе широко используются для выполнения отдельных локальных работ на высоте.

К их помощи часто прибегают коммунальные службы и рекламные компании, строительные и монтажные, энергетические и транспортные организации, службы чрезвычайных ситуаций и промышленные производства.

Виды и характеристики подъемников зависят от целей и области применения, объемов, специфики работ и необходимой высоты. Подробнее ознакомиться с автогидроподъемниками от завода «Чайка-сервис» можно на официальном сайте chaika-service.ru.

Виды гидравлических подъемников

Все такие подъемники состоят из трех основных частей:

База для передвижения – самая большая. Почти все подъемники сейчас – на автомобильной базе. В зависимости от размеров подъемника применяются автомобили разного класса. Выпускаются также гидроподъемники на гусеничной тяге, и на отдельном двухосном прицепе без самостоятельного передвижения.

Гидравлическое оборудование для подъема груза.

Рабочая подъемная стрела с грузовой люлькой (рабочей площадкой).

Люлька для людей и груза с безопасным ограждением, рассчитывается на разную грузоподъемность. Люльки могут оснащаться выдвижными платформами для доставки груза на этажи строящегося дома.

Стрела может быть:

Телескопическая (выдвижная). Ее минимальная высота для работы ограничена минимально возможным углом наклона стрелы. Она эффективна для больших высот.

Локтевая, или коленчатая (рычажная).

Комбинированная. Такая стрела, как и коленчатая, позволяет подавать люльку для загрузки и работы на высоту от самой земли до высоты, указанной в паспорте.

Характеристики автовышек

Их основные характеристики для потребителя:

Высота рабочая:

Минимальная рабочая высота у телескопических вышек обычно от 5 м. У комбинированных и коленчатых вышек минимальная рабочая высота начинается от 0 м (от земли).

Максимальная рабочая высота зависит от модели вышки, находится в диапазоне от 16 м до 55 м.

Угол минимально допустимого наклона телескопической стрелы при работе. Он динамический, указан в паспорте. Это график зависимости угла наклона от вылета стрелы в метрах при определенном весе люльки.

Грузоподъемность люльки – от 250 кг до 500. Есть специальные люльки с грузоподъемностью до 1000 кг.

Применение автовышек

Чаще всего вышки используются при таких работах:

Отделка и ремонт фасадов зданий.

Монтаж элементов фасада, водосточных и желобов, карнизов.

Обрезка аварийных деревьев.

Монтаж рекламных баннеров и щитов, бигбордов.

Монтаж и обслуживание кабельных и инженерных сетей на высоте, эстакад.

Обслуживание линий электропередач.

Установка кондиционеров.

Мойка и чистка фасадов, окон и витрин.

Работы внутри больших производственных зданий.

Разные неординарный высотные работы, в том числе, при чрезвычайных ситуациях.

Вида и условия работ и необходимая модель вышки оговаривается при заказе.