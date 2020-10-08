Как правильно и где устанавливать солнечные батареи

Одним из экономичных и эффективных источников энергии являются солнечные батареи. Современные конструкции таких устройств позволяют получать количество электрической энергии, способной обеспечить эксплуатацию всех электрических (в том числе осветительных и нагревательных) приборов загородного дома или коттеджа. Солнечные модули в Москве по выгодным ценам представлены на сайте one-sun.ru.

Виды солнечных батарей

Современные солнечные батареи подразделяются по следующим параметрам:

типу рабочего фотоэлектрического слоя;

коэффициент полезного действия;

электрической мощности на выходе одного элемента;

геометрическим размерам;

стоимости;

компании производителя.

В основном для изготовления солнечных батарей применяют: мультикристаллический поликристаллический или аморфный кремний, арсенида галлия, органических соединений и др. Для кремниевых солнечных батарей КПД достигает 25% при нормальной освещённости.

Правила установки

Для правильного размещения солнечных батарей и получения наилучшего эффекта от их использования необходимо соблюдать следующие правила: