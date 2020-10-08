Как правильно и где устанавливать солнечные батареи

Одним из экономичных и эффективных источников энергии являются солнечные батареи. Современные конструкции таких устройств позволяют получать количество электрической энергии, способной обеспечить эксплуатацию всех электрических (в том числе осветительных и нагревательных) приборов загородного дома или коттеджа. Солнечные модули в Москве по выгодным ценам представлены на сайте one-sun.ru.
Виды солнечных батарей
Современные солнечные батареи подразделяются по следующим параметрам:
- типу рабочего фотоэлектрического слоя;
- коэффициент полезного действия;
- электрической мощности на выходе одного элемента;
- геометрическим размерам;
- стоимости;
- компании производителя.
В основном для изготовления солнечных батарей применяют: мультикристаллический поликристаллический или аморфный кремний, арсенида галлия, органических соединений и др. Для кремниевых солнечных батарей КПД достигает 25% при нормальной освещённости.
Правила установки
Для правильного размещения солнечных батарей и получения наилучшего эффекта от их использования необходимо соблюдать следующие правила:
- Выбрать наиболее освещённое место для установки. Целесообразно предусмотреть отсутствие затенения не зависимо от места расположения солнца. Для выполнения этого требования солнечную батарею размещают на крыше здания или изготавливают специальную площадку на опорах.
- Батареи следует устанавливать, соблюдая оптимальный угол наклона нормали по азимуту (горизонтальное ориентирование) и углу места (вертикальное ориентирование). Наиболее простым способом определения оптимальных углов ориентирования считается использование известных географических координат. Например, для солнечной батареи, расположенной в северном полушарии, выбирают значение азимута равное 180 градусов (ориентация строго на юг). По вертикали угол равен географической широте расположение солнечной батареи. Кроме этого необходимо учитывать изменение угла наклона орбиты земли в зависимости от времени года. Летом следует его увеличивать, а зимой наоборот уменьшать.
- Обеспечить (по возможности) минимальное накопление атмосферных осадков, особенно в зимний период. Наличие снега значительно снижает эффективность солнечных батарей. В осенний период следует периодически следить за возможным попадание падающей листвы.
- Предусмотреть надёжную систему крепления способную выдерживать сильные порывы ветра.
- Для обеспечения хорошей терморегуляции целесообразно обеспечить хорошую обдуваемость панелей солнечных батарей.
- Установка комплексной системы из солнечных батарей должна учитывать возможность появление теневых зон, создаваемых одной батареей на поверхности другой.