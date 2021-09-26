Зубочистка – одно из древнейших изобретений, которое было создано человеком для очищения полости рта. Первые признаки использования зубочисток были найдены палеонтологами на Африканском континенте. В зубах фрагмента челюсти находились деревянные волокна. Сегодня зубочистка не потеряла своей актуальности. Она является неотъемлемой частью сервировки стола в кафе и ресторане.

На сайте https://sasa-plastic.kg/prochee/zubochistki/ существует возможность покупки зубочисток широким оптом. Рынок предлагает различные варианты этих предметов личной гигиены. Ниже перечислим варианты, наиболее часто используемые в заведениях общественного питания.

Классификация по применению

Все зубочистки можно разделить на два вида:

одноразовые;

многоразовые.

Принято считать, что одноразовые зубочистки являются приоритетным вариантом. И дело здесь отнюдь не в стоимости. Благодаря одноразовому использованию достигается максимальная гигиена.

100% микроорганизмов невозможно удалить даже при длительной дезинфекции.

Однако многоразовые зубочистки позволяют разгрузить отдел снабжения. Ведь столовые приборы (вилки, ложки, ножи) не являются одноразовыми. Зубочистки многоразового использования производятся из пластика или металла.

Материал зубочистки: какой лучше?

Самым распространённым сырьём для производства зубочисток остаётся дерево. Деревянные зубочистки всегда являются одноразовыми. Ведь древесина по своей структуре пористая. Это идеальная среда для размножения болезнетворных бактерий.

Пластиковые зубочистки тоже распространены. В большинстве случаев они также являются одноразовыми. Пластик достаточно мягкий и не поцарапает эмаль зубов даже при сильном давлении.

Этого же нельзя сказать о металлических зубочистках. Пользоваться ими необходимо с большой осторожностью. Для производства металлических зубочисток используют титан и медицинскую сталь.

Преимущество титана в уникальной прочности, которая дополняется лёгкостью изделия.

Также важно отметить особый вид одноразовых зубочисток, которые позволяют обеспечить свежесть дыхания после еды. На кончик такой зубочистки наносится специальный состав, основным ингредиентом которого является мята или ментол.

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В видео показан техпроцесс производства зубочисток из дерева: