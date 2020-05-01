Чаще всего навесы для автомобилей организовываются на собственном участке. Важно подчеркнуть, что подобные сооружения используются не только по прямому назначению. Часто под навесом хранятся некоторые строительные материалы, садовая техника и т.д. Навесы создаются на парковочных местах. Далеко не всегда автомобиль хранится исключительно в гараже. Кроме того, организовать навес на несколько автомобилей явно проще, чем аналогичной площади гараж.
На сайте https://navesprofi.ru/katalog/navesy/arochnyj-iz-polikarbonata Вы сможете купить арочный навес из поликарбоната. Поставщик предлагает калькулятор для точного расчёта стоимости в соответствии с необходимыми габаритами изделия. Безусловно, организовать навес можно и самостоятельно (если есть некоторый опыт работы с металлоконструкциями и необходимый инструмент под рукой).
Материал, который потребуется
При строительстве навесов из поликарбоната используются следующие строительные материалы:
- металлическая квадратная труба – 60×60х3;
- металлическая квадратная труба – 40×20х1,5 (для расшивки ферм);
- металлическая квадратная труба — 40×20х1,5 (для обрешётки);
- листы поликарбоната;
- метизы.
Рекомендуется организовывать отдельно стоящий навес. Он обладает большей практичностью, хоть и требует большего времени на процесс постройки.
Труба 60×60х3 используется для столбов. Низ трубы, который будет находиться непосредственно в грунте, рекомендуется защитить гидроизоляцией (изнутри и снаружи). Глубина заглубления столбов – не менее 1 метра.
Помните о том, что столбы необходимо выравнивать по уровню. Высоту откладываем от уровня земли, излишки отрезаем болгаркой.
Создание арочного свода
Трубу для арочного свода прокатываем через вальцы. В последующем свод арки необходимо расшить. Подобная ферма способна нести действительно большие нагрузки. Речь идёт не только о снеге, но и о ветре.
Обязательно все металлические части навеса покрываются краской (желательно в несколько слоёв).
Фермы привариваются к заранее установленным столбам.
Чтобы корректно установить листы поликарбоната, предварительно придётся просверлить отверстия под метизы. Кстати говоря, для поликарбоната обязательно использование термошайб.
Они прокладываются под кровельные саморезы и компенсируют температурные расширения. Таким методом листы поликарбоната укладываются на арочном своде в стык.
Смотрите также:
- Узнайте, как подобрать авто в арендное пользование.
- Знаете ли Вы, как установить рекламную конструкцию на крышу автомобиля — http://www.propr.me/reklamnaya-konstrukciya-na-kryshe-avtomobilya-–-nezakonna/?
В видео мастер наглядно демонстрирует все этапы создания арочного навеса из поликарбоната: