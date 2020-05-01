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Монтаж арочного навеса для авто из поликарбоната
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Чаще всего навесы для автомобилей организовываются на собственном участке. Важно подчеркнуть, что подобные сооружения используются не только по прямому назначению. Часто под навесом хранятся некоторые строительные материалы, садовая техника и т.д. Навесы создаются на парковочных местах. Далеко не всегда автомобиль хранится исключительно в гараже. Кроме того, организовать навес на несколько автомобилей явно проще, чем аналогичной площади гараж.

На сайте https://navesprofi.ru/katalog/navesy/arochnyj-iz-polikarbonata Вы сможете купить арочный навес из поликарбоната. Поставщик предлагает калькулятор для точного расчёта стоимости в соответствии с необходимыми габаритами изделия. Безусловно, организовать навес можно и самостоятельно (если есть некоторый опыт работы с металлоконструкциями и необходимый инструмент под рукой).

Материал, который потребуется

Материал, который потребуется

При строительстве навесов из поликарбоната используются следующие строительные материалы:

  • металлическая квадратная труба – 60×60х3;
  • металлическая квадратная труба – 40×20х1,5 (для расшивки ферм);
  • металлическая квадратная труба — 40×20х1,5 (для обрешётки);
  • листы поликарбоната;
  • метизы.

Рекомендуется организовывать отдельно стоящий навес. Он обладает большей практичностью, хоть и требует большего времени на процесс постройки.

Труба 60×60х3 используется для столбов. Низ трубы, который будет находиться непосредственно в грунте, рекомендуется защитить гидроизоляцией (изнутри и снаружи). Глубина заглубления столбов – не менее 1 метра.

Помните о том, что столбы необходимо выравнивать по уровню. Высоту откладываем от уровня земли, излишки отрезаем болгаркой.

Создание арочного свода

Создание арочного свода

Трубу для арочного свода прокатываем через вальцы. В последующем свод арки необходимо расшить. Подобная ферма способна нести действительно большие нагрузки. Речь идёт не только о снеге, но и о ветре.

Обязательно все металлические части навеса покрываются краской (желательно в несколько слоёв).

Фермы привариваются к заранее установленным столбам.

Чтобы корректно установить листы поликарбоната, предварительно придётся просверлить отверстия под метизы. Кстати говоря, для поликарбоната обязательно использование термошайб.

Они прокладываются под кровельные саморезы и компенсируют температурные расширения. Таким методом листы поликарбоната укладываются на арочном своде в стык.

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В видео мастер наглядно демонстрирует все этапы создания арочного навеса из поликарбоната:

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