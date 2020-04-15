Технологии печати визиток

Визитки уже довольно давно являются широко используемым атрибутом современных деловых людей и представителей иных специальностей. Визитки выполняют оригинальные и востребованные представительские функции и поэтому должны обладать высоким качеством, а также отличаться оригинальным дизайном.

Визитки могут быть простыми или роскошными, объёмными или плоскостными, солидными или уточёнными. Инновационные технологии позволяют изготовить визитки в любом из этих стилей. Качественную печать визиток предлагает компания mospechat.com.

Изготовление визиток с помощью метода цифровой печати

Этот метод печати, по праву, считается скоростным, поэтому если визитки нужны срочно, лучше использоваться этим методом. Тем более, что этот метод отличается безупречным качеством изготовления визиток.

Преимущества метода цифровой технологии:

Повышенная скорость печати;

Высокое качество изображения

Отличная светопередача;

Универсальность использования;

Простота метода.

Эта технология обладает двумя незначительными недостатками:

Довольно высокая стоимость при заказе большого количества визиток;

Не получится изготовление визиток из любого сорта бумаги.

Изготовление визиток с применением технологии инновационной офсетной печати

Преимущества офсетной технологии;

Безупречное качество;

Весьма широкий диапазон цветовой гаммы;

Высокая производительность технологии;

Снижение стоимости при большом заказе визиток.

Недостатки технологии характерные для офсетной печати:

Сложность производительного процесса;

Метод не применяется при изготовлении небольшого количества визиток.

Изготовление изделий по методу шелкографии

Этот метод предоставляет возможность приобретения оригинальных визиток. Это вид трафаретной распечатки, предусматривающий продавливание применяемой краски на любой из носителей, таких как:

Специально разработанная ткань;

Отдельные виды пластика;

Плотная бумага;

Высококачественный картон.

Шелкография является самой дорогой технологией изготовления визиток, поэтому он используется, в основном, для изготовления элитных визиток. Как правило, на них изображаются не совсем обычные изображения.

Преимущества шелкографии:

Позволяет печатанием визиток, обладающих интересными дизайнами;

Метод шелкографии позволяет изготовлять визитки из любого материала.

Недостатки технологии:

Довольно высокая стоимость;

Специальные требования к разработке макета визиток.

Выбор способа изготовления визиток зависит от предпочтений их владельцев, а также от того, чем они занимаются. Представители богемы, например, отдают предпочтение роскошным визиткам.