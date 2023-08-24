Автомобильным тентом называют особое защитное покрытие, призванное защитить транспортное средство от негативного воздействия внешних факторов.
На рынке автотенты представлены в обширном ассортименте, что позволяет автовладельцам подбирать оптимальную модель для своего автомобиля. Изготовлением тентов занимается компания avantage-sib.ru.
Виды
В зависимости от конструкции, выделяют следующие типы тентов:
- Укрывной тент – это чехол, которым накрывают автомобиль, находящийся на стоянке. Такое укрытие надежно защищает поверхность авто от любых повреждений и загрязнений.
- Каркасный тент предназначен для защиты перевозимых грузов от отрицательного воздействия внешней среды. Такая конструкция представляет собой прочный каркас, на который натягивается полотно. Каркас можно быстро и без труда разобрать, если требуется перевезти негабаритный груз.
- Полог натягивается между бортами грузового транспортного средства. Для его установки не требуется каркас, поскольку полотно крепится непосредственно к бортам. Под пологом груз оказывается надежно защищенным от осадков, грязи и пыли.
- Тенты для трейлеров и прицепов имеют особую конструкцию, изготавливаются из ПВХ с гидрофобной пропиткой. При креплении веревка продевается в люверсы, что обеспечивает высокую надежность фиксации.
В зависимости от сферы применения, автомобильные тенты классифицируются следующим образом:
- Палаточные тенты предназначены для установки вокруг транспортного средства. Это идеальное решение для туристов и любителей отдыха на природе.
- Встроенные тенты встраиваются непосредственно в кузов транспортного средства. Чаще всего такие модели тентов используются совместно с прицепами.
- Навесные модели практичные и функциональные. Такой тент устанавливают на крышу авто и при необходимости разворачивают и складывают обратно. Под таким навесом можно организовать спальные места или кухню, что очень удобно при отдыхе на природе.
Достоинства
У автомобильных тентов много очевидных преимуществ:
- Высокий запас прочности, длительный срок службы. Для изготовления тента используется брезент либо ПВХ с пропиткой. Такая ткань не разрывается от значительного механического воздействия. Способна выдерживать сильные порывы ветра.
- Тенты очень легкие. Их удобно перевозить, они не занимают много места и не повышают нагрузку на авто.
- Тенты представлены в обширном многообразии и доступны по стоимости.
- Автомобильный тент надежно защищает транспортное средство от осадков и грязи, препятствует образованию царапин, не позволяет покрытию выгорать на солнце.