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Прокат лестниц в Киеве с помощью портала RentNow
2 мая 2020

В строительном инструментарии встречаются универсальные позиции. В них нуждаются не только профессионалы, но и домашние мастера. В качестве примера можно привести лестницы различных видов и конструктивов. Раскладные и шарнирные лестницы позволяют подняться на высоту до нескольких метров. Особое внимание уделяется не только компактности конструктива, но и надёжности, безопасности пользователя. Для этого приходится использовать лёгкие, но прочные материалы. Если проанализировать профильный рынок, станет понятно – лестница от топового производителя не может быть дешёвой.

Между тем, если речь идёт не о профессионалах, необходимость в лестнице возникает спорадически (временами). Покупать модель стремянки за 55000 рублей, чтобы она большую часть времени стояла – глупость. Портал RentNow аренду лестниц в Киеве предлагает на оптимальных условиях. Ниже обозначены преимущества использования сервиса аренды.

Почему имеет смысл использовать именно RentNow

Почему имеет смысл использовать именно RentNow

В Интернете Вы сможете найти предложения по аренде лестниц. Однако, при прямом контакте с владельцем никто не защищает Вас. Иными словами, при возвращении лестницы и желании получить залог обратно, вдруг неожиданно выяснится, что лестница повреждена и залог никто Вам возвращать не собирается.

Чтобы подобные ситуации не были возможны в принципе и рекомендуется арендовать оборудование через RentNow. Оцените преимущества портала:

  • широчайший спектр предложений;
  • возможность фильтрации предложений не только по цене, но и по региону;
  • бесплатная консультация специалистов;
  • высокое качество предлагаемого к аренде оборудования.

Процесс подачи заявки предельно прост.

Все объявления являются частными. Однако, каждого арендатора администрация сервиса проверяет.

Лестницы в аренду: от полупрофессиональных до промышленных моделей

Лестницы в аренду: от полупрофессиональных до промышленных моделей

Нужно ли говорить о том, что типичная приставная лестница вряд ли может быть задействована на выполнении ремонта фасадов здания. Ведь работнику помимо самостоятельного присутствия на высоте ещё необходимо иметь под рукой целый спектр оборудования.

Портал RentNow предлагает на выбор все возможные модели и варианты раскладных, приставных лестниц. По высоте они могут быть 3м, 5м и выше.

Особого внимания заслуживает состояние предлагаемого оборудования. Чаще всего речь идёт об абсолютно новых лестницах. Стоимость аренды не превышает 100 гр в сутки. Залог необременительный даже для дачника.

В видео представлен вариант универсальной раздвижной лестницы:

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