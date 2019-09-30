Знаки и символы для ников STEAM

Steam является сервисом для продажи цифрового контента. Преимущественно речь идёт о видеоиграх. Означенный магазин является топовым во всем мире. Действительно, самые громкие премьеры (если они только не являются эксклюзивами) подвергаются релизу именно на Steam. Кроме того, Стим представляет собой мощную социальную сеть для геймеров. Здесь можно не только общаться с друзьями, но и искать новых членов команды для кооперативного режима в любимой видеоигре.

Чтобы воспользоваться всем функционалом Steam, на нём необходимо зарегистрироваться. Процедура регистрации достаточно проста и необременительна. Присутствуют необходимые средства защиты собственного аккаунта (использование мобильного приложения «аутентификатор» и т.д.). Однако, главная проблема для нового пользователя Steam при регистрации заключается в невозможности выбора осмысленного ник-нейма. Какой бы ник Вы не ввели, с высокой долей вероятности можно утверждать, что он уже кем-то занят. Знаки для ников STEAM позволят достичь оригинальности при сохранении закладываемого смысла в ник-нейм.

Возможно ли изменить ник-нейм после регистрации?

В случае со Steam полное или частичное изменение никнейма возможно. Причём сервис разрешает это делать абсолютно бесплатно. Главное – чтобы новый псевдоним также был оригинальным.

Этим же не могут похвастать главные конкуренты Steam – Battle.net и Origin. В случае с Origin менять ник невозможно никоим образом. С Battle.net смена ник-нейма разрешается лишь единожды (бесплатно).

За любые другие манипуляции по изменению псевдонима придётся расплачиваться реальными деньгами.

Проблема при составлении красивого и осмысленного (логичного) ника, а не банального набора рандомных букв и цифр в доступности определённого набора символов.

Какие символы можно использовать?

Если речь идёт именно о ник-нейме, обратите внимание на перевёрнутый латинский алфавит. В нём литеры известные всем, но они отзеркалены. Несмотря на это, если расположить их в ник-нейме, всё равно он будет читаться без каких-либо затруднений.

Также большой популярностью пользуются символы Каомодзи.

Здесь речь идёт скорее о наборах символов, которые складываются в смешные рожицы. Их вряд ли получится использовать при создании ник-нейма. А вот в переписке с другими пользователями или в комментариях – вполне.

Не запрещено использовать тематические символы для ник-неймов. Сюда относятся знаки мастей игральных карт (черви, бубны, пики…), денежные символы (€ £ Ұ…), музыкальные символы (♪ ♫ ø) и т.д.

Иными словами, существует огромное поле для экспериментов и самых неожиданных сочетаний.

В видео рассказывается о том, как сделать красивый ник для Steam (предлагается сарзу 5 способов):