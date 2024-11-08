Сервисы для размещения рекламы через Телеграмм-каналы

Стремительный, лавинообразный рост популярности Telegram до сих пор продолжается. Ситуация с задержанием П. Дурова во Франции лишь продвинула многофункциональный мессенджер в странах, где предпочтение прежде аудитория отдавала другим программным продуктам. То, что Дуров спустя неделю после задержания пошёл на сотрудничество с властями Франции (хотя прежде отказывался наотрез, самоотверженно защищая приватность пользователей) общественность в массе своей не заметила (или предпочла не заметить).

Для рекламодателей Telegram – желательный и эффективный инструмент, так как позволяет таргетированно продвигать товар. Сегодня реклама в ТГ доступна в том числе и рядовым рекламодателям, не обладающим миллионными бюджетами. На сайте telega.in/webmaster владелец популярного телегарам-канала сможет в кратчайшие сроки выгодно монетизировать.

Проверенные сервисы для монетизации каналов

Лидирующие позиции занимают:

Telega.in;

Epicstars.com;

Telejet.pro

Teletarget.com.

Владельцам русскоязычных каналов в Telegram наиболее комфортно пользоваться сервисом telega.in от холдинга Мирафокс. В соответствии с последними требованиями российского законодательства присутствует автоматическая маркировка рекламы, а также сдача отчётов в ЕРИР.

Реферальная программа обеспечит пассивный доход, а поддержка работает в круглосуточном режиме. Безопасность платежей и гарантии – то, что выбирают владельцы каналов.

Epicstars к настоящему моменту включает 402 рекламные площадки в Telegram. Цифра невелика потому, что каналы проходят строгий отбор, чтобы обеспечить для рекламодателя живых людей в качестве целевой аудитории, а не бесполезных ботов.

Teletarget – регистрация через Telegram на сайте биржи

Teletarget является одной из крупных бирж рекламы в популярном мессенджере. Схема предельно проста – регистрация на сайте, создание рекламного поста и его размещение (в том числе возможно в закреп).

Среди плюсов биржи можно отметить: планировщик, оповещения, весьма широкий каталог, многофункциональный редактор рекламных постов.

Контроль над размещением автоматический, что исключает паузы и сбои на весь период публикации.

Смотрите также: Помощь в настройке таргетированной рекламной кампании в Telegram. Советы по запуску рекламной кампании в Bigo Ads — http://www.propr.me/kak-zapustit-reklamnuyu-kompaniyu-na-platforme-bigo-ads/

Узнайте, в каких телеграм-каналах предпочитают размещаться новички: