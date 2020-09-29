Обзор услуг грузоперевозок в Киеве от компании Biggy

Каждый хотя бы раз сталкиваться с необходимостью переезда на новое место. Возможно, речь идёт о квартирном переезде или о переезде рабочего офиса в новое помещение. Главная проблема заключается в том, что процедура может затянуться очень надолго. Кроме того, в процессе переезда нередко повреждаются вещи, техника, теряется что-то. Чтобы избежать негативных последствий, настоятельно рекомендуем привлечь себе в помощь профессионалов.

Тут Вы сможете заказать профильные услуги и осуществить переезд в максимально кратчайшие сроки. Не каждый читатель сможет отличить обыкновенных частников от современной мувинговой компании. Biggy предлагает услуги в Украине (в том числе, в Киеве). Получить ответы на интересующие вопросы можно по телефонам: +38 (097) 125-00-55; +38 (073) 125-00-55; +38 (099) 125-00-55.

Отличительные особенности профессиональной мувинговой компании

В отличие от частников, которые не способны гарантировать топовое обслуживание, мувинговые компании отличаются:

собственным широким автопарком;

профессиональными грузчиками;

системой накопительной скидки;

разработкой оптимального маршрута.

В компании Biggy имеется автомобиль для любого переезда – идёт ли речь о транспортировке микро-офиса (где работают всего 5 человек) или о перевозе вещей из двухэтажного загородного дома.

На выбор заказчика предлагаются: бортовая Газель, тентованная газель, 10-тонная грузовая фура, микроавтобус.

Комплекс услуг, которые доступны клиентам Biggy

Если Вам требуется переезд, достаточно лишь позвонить в фирму. Далее сервис выстраивается следующим образом. Специалист выяснит объём требуемых работ по переезду.

На основании полученной информации будут предложены оптимальные пути исполнения заказа. Назначается точное время для отправки бригады на транспорте. Грузчики могут помочь не только с выносом и погрузкой вещей, но и с разборкой мебели.

Вещи аккуратно выносятся из квартиры/офиса/дома и загружаются в транспорт. Благодаря эффективной упаковке можно быть уверенным в сохранности вещей, участвующих в переезде.

Специалисты компании готовы взять на себя в том числе перевозку ценных и хрупких вещей. Сюда можно отнести: особенно ценные документы (как правило, транспортируются в сейфах); предметы искусства и старины (статуи, картины и т.д.); габаритные музыкальные инструменты (контрабасы, арфы и т.д.).

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Ниже профессионал рассказывает о суровой реальности грузовых перевозок по городу: