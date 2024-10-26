Интернет способен предложить в значительной мере больше рекламных инструментов, чем любой другой вид СМИ. Привлекательность Интернета с одной стороны заключена в возможности высоко таргетированной рекламы, с другой – в сети может рекламироваться предприниматель с любым уровнем дохода. Telegram сегодня давно перестал быть просто мессенджером. Речь идёт о полноценной социальной сети.

Telegram ads даст эффективные инструменты для продвижения бизнеса. На стартовом этапе реклама в ТГ была доступна лишь «избранным». Таковыми являлись компании с по-настоящему монструозными бюджетами на продвижение. Например, в 2024 году для формирования рекламной кампании в Telegram напрямую (без посредников), необходимо обладать минимальным бюджетом в 2 млн. евро.

Привлечение сторонних компаний

Действительно, из означенных двух миллионов, Telegram удержит ровно половину и только 1 миллион получится направить непосредственно на рекламное продвижение. Миллионный депозит удастся вернуть при условии достижение годового бюджета на рекламу в 10 млн. евро.

Telegram Ads была запущена в самом конце 2021 года. С течением времени появились посредники, которые готовы предоставить свои услуги и средним, мелким предпринимателям.

Сегодня минимальный бюджет для рекламного продвижения в ТГ равен 1500 евро.

Таргет в Telegram – совсем не то же самое, что таргет в Вконтакте. Контент в ТГ имеет специфический формат, а именно – речь идёт о постах (текст + изображение/анимация/видео), транслируемых лентой в отдельных каналах.

Вид рекламного объявления

Запустить кампанию достаточно просто. Необходимо:

придумать лаконичный заголовок;

текст объявления (до 160 знаков);

редирект (перенаправление осуществляется на другой канал, в бот, либо на конкретное сообщение).

Важно! Внутри рекламного поста запрещается размещать любой графический контент (видео, анимации, изображения). Единственное, что доступно рекламодателю – текст + эмодзи.

Каналы для размещения можно выбрать самостоятельно (максимум 100 штук + исключения). Telegram даёт возможность просто указать тематику, и площадки для размещения будут рекомендованы автоматически.

Размещение происходит по классическому алгоритму CPM. То есть, рекламное место получает тот рекламодатель, который предложил максимальную цену в аукционе.

Аудитория Telegram стремительно расширяется. Ввиду этого реклама здесь в течение ближайших 3-5 лет будет оставаться весьма эффективной.

Видео поможет настроить рекламу в Telegram с нуля: