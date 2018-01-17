как купить аккаунт в вк

Социальные сети сегодня приобрели огромную популярность. Количество их пользователей постоянно возрастает.

Это приводит к появлению различных способов заработка, среди которых можно выделить продажу аккаунтов различных социальных сетей. Более детально ознакомиться с такими услугами можно на сайте greenshop.su.

Алгоритм покупки

Приобретение аккаунта Вконтакте это довольно простая операция, требующая соблюдения такой последовательности действий:

Изначально следует найти сайт, который занимается продажей этого товара. Здесь, как и другой сфере может быть множество мошенников. Поэтому к выбору ресурса следует подходить очень тщательно, чтобы не потратить деньги впустую. Перейдя на сайт с аккаунатами, следует выбрать один из предложенных вариантов и указать количество. Обратите внимание, что здесь существует несколько вариантов, которые отличаются качеством. На данном этапе нужно оформить заказ и оплатить его. Этот процесс зачастую стандартный и предполагает заполнение формы, а затем перевод денег на определенный счет. Когда все финансовые операции подтверждены, клиент получает на адрес электронной почты сообщение, где указано все данные для входа на страницы. Это позволяет ему входить и уже работать по-своему с аккаунтами.

Определяемся с товаром

Аккаунты в социальной сети это странички, которые привязаны к конкретному электронному адресу или номеру телефона. Продают сегодня практически любые виды таких ресурсов, среди которых можно выделить несколько основных групп:

ретрив. Это страницы, которые были ранее привязаны к электронной почте. Пароль и все данные восстанавливают с помощью этого ресурса. В большинстве случаев в продаже существуют заброшенные страницы, которыми люди уже давно не пользуются. Обратите внимание, что многие сервисы могут продавать перепривязанные к номеру телефона аккаунты. Восстановить их после утери пароля у вас не будет возможности;

фейки. Это также реальные страницы, но доступ к ним получили путем обмана. Для этого создаются поддельные сайты, где доверчивые пользователи вводят все регистрационные данные в форму;

взломанные. В эту группу аккаунтов можно отнести страницы, у которых был слабый или стандартный пароль. Все эти данные довольно легко подобрать путем грубого перебора.

Обратите внимание, что все приобретенные аккаунты не всегда остаются вашими. Многие пользователи замечают стороннюю активность и могут просто перепривязать их к номеру телефона. Поэтому оптимальным вариантом будет создание собственного аккаунта и его раскрутка в сети.