креатив как образ жизни

Как купить аккаунт в ВК

17 января 2018

Социальные сети сегодня приобрели огромную популярность. Количество их пользователей постоянно возрастает. как купить аккаунт в вк

Это приводит к появлению различных способов заработка, среди которых можно выделить продажу аккаунтов различных социальных сетей. Более детально ознакомиться с такими услугами можно на сайте greenshop.su.

Алгоритм покупки

Приобретение аккаунта Вконтакте это довольно простая операция, требующая соблюдения такой последовательности действий:

  1. Изначально следует найти сайт, который занимается продажей этого товара. Здесь, как и другой сфере может быть множество мошенников. Поэтому к выбору ресурса следует подходить очень тщательно, чтобы не потратить деньги впустую.
  2. Перейдя на сайт с аккаунатами, следует выбрать один из предложенных вариантов и указать количество. Обратите внимание, что здесь существует несколько вариантов, которые отличаются качеством.
  3. На данном этапе нужно оформить заказ и оплатить его. Этот процесс зачастую стандартный и предполагает заполнение формы, а затем перевод денег на определенный счет.
  4. Когда все финансовые операции подтверждены, клиент получает на адрес электронной почты сообщение, где указано все данные для входа на страницы. Это позволяет ему входить и уже работать по-своему с аккаунтами.

как купить аккаунт в вк

Определяемся с товаром

Аккаунты в социальной сети это странички, которые привязаны к конкретному электронному адресу или номеру телефона. Продают сегодня практически любые виды таких ресурсов, среди которых можно выделить несколько основных групп:

  • ретрив. Это страницы, которые были ранее привязаны к электронной почте. Пароль и все данные восстанавливают с помощью этого ресурса. В большинстве случаев в продаже существуют заброшенные страницы, которыми люди уже давно не пользуются. Обратите внимание, что многие сервисы могут продавать перепривязанные к номеру телефона аккаунты. Восстановить их после утери пароля у вас не будет возможности;
  • фейки. Это также реальные страницы, но доступ к ним получили путем обмана. Для этого создаются поддельные сайты, где доверчивые пользователи вводят все регистрационные данные в форму;
  • взломанные. В эту группу аккаунтов можно отнести страницы, у которых был слабый или стандартный пароль. Все эти данные довольно легко подобрать путем грубого перебора.

Обратите внимание, что все приобретенные аккаунты не всегда остаются вашими. Многие пользователи замечают стороннюю активность и могут просто перепривязать их к номеру телефона. Поэтому оптимальным вариантом будет создание собственного аккаунта и его раскрутка в сети.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • serge: Вот уж точно там выбор огромнейший просто. начиная от обычных подарков, заканчивая специфическими в...
  • serge: Не самая известная страна, но описание достопримечательностей завораживает, конечно. Одна коллекция гоночных...
  • Сергей: Самому конечно сделать визитку можно, но я сильно сомневаюсь что это будет дешевле, ведь печатать ваш...
  • Дима: Не знаю ребята, у меня у с амого был 6-й айфон (пришлось продать потому что его ремонт очень дорого стоил). Как...
  • Виолетта: Я считаю, что тесто для пиццы должно быть мягким, на дрожжах, как для пирогов, хорошо откусываться, а не...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!